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否認說歧視亞裔不存在 紐大教授：誤導引用

記者張晨／紐約報導
德恩稱其引發爭議的言論是被「誤導引用」。(取自紐約大學官網)
德恩稱其引發爭議的言論是被「誤導引用」。(取自紐約大學官網)

紐約大學美中關係中心主任戴維·德恩(David Denoon)日前接受一名華裔記者採訪時，否認美國社會對亞裔的廣泛歧視，且表示亞裔遭到歧視的說法，是「被中國共產黨炒作出來的假象」，為的是挑起美國的種族分裂；該教授12日回覆本報稱，是被記者「誤導引用」，自己從未發表過此種言論，但發稿的日本經濟新聞(Nikkei Asia)拒絕他的撤稿要求。

在此篇名為「拜登重建太平洋關係之際，反亞裔攻擊侵蝕美國形象，川普的反中言論被認為是對亞裔美國人的偏見之源」的文章中，從社會、歷史背景以及新聞事件闡述亞裔的處境。

報導寫道，亞洲移民一直被認為是「模範少數族裔」，而就家庭收入中位數而言，亞裔美國人的收入甚至超過白人家庭，但這也為那些否認反亞裔情緒日益高漲的批評者提供了彈藥，認為亞裔的生活水平和教育程度表明他們沒有受到歧視。

該記者隨後引用德恩的一段話稱，亞裔移民和亞裔美國人的工資收入，高於美國人的平均水平，在考試方面也比美國人的平均分數要高，以此證明對亞裔的歧視並不存在；更有一段被引用的話稱，亞裔遭到歧視的說法，是「被中國共產黨炒作出來的假象」，為的是挑起美國的「種族分裂」。

德恩在回覆本報的郵件中表示，自己從未說出過這些言論，而是被這名周姓記者「誤導引用」；發表該報導的日本經濟新聞則表示，收到德恩撤稿的要求，但就此回絕，指出報導的真實性並無爭議。

紐約大學政治與國際關係終身教授熊玠表示，與德恩共事多年，「他不是譁眾取寵或指鹿為馬之人，他的太太也是華人，所以我絕不相信那位華裔記者所報導的言論。」

亞裔 美國 歧視

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