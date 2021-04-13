被控23罪 布碌崙3度攻擊亞裔白男13日出庭

連續三次攻擊亞裔的魯索目前面臨23項指控。（本報檔案照）

布碌崙 (布魯克林)28歲白人男子魯索(Joseph Russo)涉嫌三起攻擊亞裔 的案件，日前已被檢方共計23項罪名起訴，儘管其家屬和辯護律師堅稱他的攻擊與種族無關，但檢方以六項仇恨犯罪 重罪提訴；他將於13日再次上庭受審。

魯索在3月5日至4月5日連續犯下三起針對亞裔的攻擊案件，其中兩起發生在61分局管轄的布碌崙羊頭灣，都是突然在路上隨意推倒亞裔老翁或拉扯亞裔女性頭髮。

在管轄羊頭灣的61分局發布通緝令後，管轄布碌崙班森賀的62分局華裔局長陳韜發現嫌犯在其轄區也曾對一名亞裔女子下手，立刻將案件升級為仇恨犯罪，並很快定位到嫌犯下落，成功將他逮捕。

根據檢方，魯索因該三次攻擊，現面臨23項罪名指控，其中包括八項重罪指控和六項仇恨犯罪重罪指控；法官將其保釋金定在10萬元，在13日將再上庭。

據悉，魯索此前已有32次被捕紀錄，包括公然猥褻罪(Public Lewdness)、蓄意破壞公物、非法持有管制藥物、刑事擅闖、入室盜竊等罪名；但因患有精神疾病，每次被逮捕後不久就被釋放出來。

他的家屬堅稱魯索攻擊並非出於種族因素，不過是長期受精神疾病困擾，希望檢方能撤銷仇恨犯罪指控，還稱不久前曾為魯索叫過救護車，要求將他收治，但沒有被收留治療；家屬表示，若將他長期收押，只會導致精神疾病惡化。

他的辯護律師珀金(Judith Karpatkin)也向法官請求無保釋放，並安排精神治療；「這不是仇恨犯罪、這根本不是犯罪」，魯索沒有傷害人的意圖，也不是因為受害者的族裔而下手，「他只是一個嚴重的精神病患」。