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紐約客談/搭地鐵心慌慌 警局MTA勿只有口惠

紐約客談
如今攻擊案頻發，對於亞裔來說，走進地鐵站，就像走進毒蛇窩，深怕一不小心就成為亞裔仇恨犯罪下的受害者。(記者顏嘉瑩／攝影)
如今攻擊案頻發，對於亞裔來說，走進地鐵站，就像走進毒蛇窩，深怕一不小心就成為亞裔仇恨犯罪下的受害者。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市地鐵每日乘載著數百萬市民，原本在城市裡是通勤最便利的交通系統，但如今對於亞裔來說，走進地鐵站卻像走進毒蛇窩，深怕一不小心就成為亞裔仇恨犯罪下的受害者；當政府官員、市警單位口口聲聲說要支持、聲援亞裔時，但如今的司法系統卻讓那些以種族為由攻擊亞裔的犯罪者，抓了就放，讓亞裔民眾如何放心搭乘地鐵，恢復往日生活？

亞裔乘客搭乘地鐵，往往安靜地找個位置坐下，鮮少與陌生人交談；但仇恨亞裔的攻擊案一再發生，如今很多亞裔乘客進到車廂內，馬上左顧右盼，第一是觀察有沒有看起來可疑的人，其次是找還有沒有其他亞裔，讓自己在某方面感到「不那麼孤單」。

面對太多的仇恨亞裔攻擊案，政府官員和市警紛紛站出來，呼籲各界與亞裔社區站在一起，但對於喊口號之餘，實質改善方針、該如何做，卻沒有提出太多讓人心安的措施。

為了保護社區，市警日前加派便衣警察到各個社區，自增派便衣後，也的確有抓到攻擊者，但以日前在中城辱罵並威脅便衣警察，而當場被捕的非洲裔男子羅德里格斯為例，即便他過去曾有20多個前科紀錄，但也僅是被起訴輕罪騷擾，12個小時內就釋放了。

在司法制度未改善下，還有多少個像是羅德里格斯的隱形炸彈，穿梭在你我之間？「刑勝而民靜」，只有刑罰嚴峻，民眾才可享受安寧，否則叫那些在反仇恨犯罪集會活動上吶喊的聲嘶力竭的亞裔民眾情何以堪。

（紐約客談，每周二至周六見報）

亞裔 地鐵站 紐約市

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