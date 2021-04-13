護送亞裔 「紐約安全步行」籌款開發App

紐約安全步行在gofundme上發起募款，籌資開發App，將服務拓展到整個紐約市。(紐約安全步行提供)

在今年1月成立的民間巡邏團體「紐約安全步行」(Safe Walks NYC)，透過派志工在紐約市 街頭護送民眾、保護安全；該組織近日發起募款，籌資開發手機應用程式(App )，結合多個平台，將服務拓展到整個紐約市，用民間力量保護各個年齡層的亞裔民眾。

在新冠肺炎疫情期間，針對亞裔的仇恨攻擊案愈來愈多，不少民間組織應運而生、自發性巡邏，不過攻擊案仍頻頻發生；來自布碌崙(布魯克林)布什維克(Bushwick)的「紐約安全步行」，透過招募志工在布碌崙、曼哈頓華埠等社區巡邏，並護送任何需要幫助的人，從地鐵、公車或其他公共區域走到目的地，以避免民眾在落單時成為攻擊者的下手對象。

「紐約安全步行」目前已擁有超過1800名志願者，其中大部分人可說普通話或廣東話；目前想要預約護送服務的民眾，需要透過社群媒體 Instagram，連結到指定網址後預約，不過有愈來愈多其他社區的民眾也要求護送服務，讓該組織也考慮如何才能幫到更多的人。

該組織表示，如果按照目前在社交媒體上招募志工的方式雖然不需太多花費，但想要組成一個服務足以涵蓋全紐約市的團隊，將需要花很多時間成本，而依照目前大環境情況來看，針對亞裔的攻擊中有不少案子甚至危及性命，因此緩慢拓展並非最好選項。

該組織表示，想要有系統的拓展服務，透過手機App將可有效且快速的將服務推廣到紐約市各個社區，並透過該App，創建一個能夠守望相助的網路社群；目前App發想將結合多個平台，加上衛星定位、志工調度以及社群溝通等功能，預估將需要21萬開發經費。

為了籌款開發App，「紐約安全步行」在籌款網站gofundme成立專頁，至今雖已有480名網友捐款，但僅籌得2萬4700元，離21萬元目標上有一大段距離。

該組織表示，希望民眾能夠踴躍慷慨解囊，才能協助該組織擴大服務，幫助更多有需要的民眾，同時若民眾需要任何幫助，則可上「紐約安全步行」網站，發送郵件[email protected]或Instagram消息@SafeWalksNYC。