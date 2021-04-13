抗議仇亞 14日傍晚「紐約市地鐵乘客示威」

為進一步呼籲大眾停止對亞裔的仇恨，亞裔公民關懷組織將於14日晚舉辦「紐約市地鐵乘客示威」。(記者顏嘉瑩／攝影)

全美針對亞裔 的仇恨犯罪仍頻傳，其中有不少案件在地鐵站 內發生，為了呼籲大眾停止對亞裔的仇恨，社區舉辦多場集會示威活動，亞裔公民關懷組織(簡稱CAACNYC)將於14日(周三)傍晚舉辦「紐約市 地鐵乘客示威」(NYC Subway Ride Protest)，將示威活動帶到地鐵，教導乘客在看到類似事件發生時，作為旁觀者可以如何伸出援手，同時宣導「亞裔也是人，不該被不平等對待。」

亞裔公民關懷組織12日表示，在地鐵內發生針對亞裔的攻擊事件愈來愈多，攻擊者與受害人多沒有先前恩怨或互動，純粹是由於身為亞裔的面孔和膚色，就成為攻擊者的目標，「對於亞裔在街道上或是地鐵站中都成為攻擊目標的事實，我們感到非常憤怒，而更糟糕的是，一旁的行人就這樣看著我們被攻擊，這是不能接受的。」

該組織共同創辦人丘嘉媚(Barbara Yau)說：「亞裔也是人，不該被不平等對待，此次在地鐵內的活動，是要呼籲其他市民和亞裔社區站在一起，以行動支持社區、支持同樣身為紐約市民的亞裔。」

「紐約市地鐵乘客示威」，將於14日晚6時在曼哈頓布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)地鐵站6號線的市政大樓(Municipal Building)處入口集合，集會者將搭乘往上城方向的6號車到大中央車站(Grand Central Station)，期間並與地鐵乘客交談互動，鼓勵他們看到類似事件應「說些什麼、做些什麼」；在到達大中央車站後，與會者也將在車站內持續示威，並發送裝有各種支持亞裔社區、呼籲#StopAsianHate的貼紙、宣傳單等，盼喚起群眾共同聲援、並以行動支持亞裔社區。

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