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加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

羊頭灣華裔住家遭假警員敲門騷擾 警籲勿應門

記者顏潔恩／紐約報導
一名高瘦的男子日前在凌晨時分按門鈴敲門騷擾一戶華裔人家。(受害者提供)
一名高瘦的男子日前在凌晨時分按門鈴敲門騷擾一戶華裔人家。(受害者提供)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣日前發生一起不尋常案件，一名華裔男子在凌晨時分遭自稱是紐約市警的陌生男子狂敲家門，之後還接到一通也自稱是警方的電話，不斷找理由誘使他開門，所幸華男並未受騙；轄管當地的61分局提醒，不管對方如何極力說服，民眾為了自身安全一定不要給陌生人開門，若遇到自稱是警員的人，民眾可直接向當地警局通話求證。

根據警方，該案件發生在3月15日凌晨4時15分許，在羊頭灣R大道交東14街的一棟住家外，受害者是在當地經營中餐館的一戶華裔人家；郭先生表示，當時一家人都在睡覺，突然他被一陣敲門聲驚醒，於是從臥房走到客廳去查看，通過家裡的監控錄像，發現家門前站著一名戴著針織帽、外套上疑似印有警徽的高瘦男子。

郭先生隨即詢問對方身分，男子自稱是紐約市警，並請求他開門；郭先生雖是首次遇到這種事，但過去有擔任輔警的經驗，對男子在凌晨時分獨自上門辦事感到很可疑，因此不予理會，對方最終打消念頭，轉身離去。

然而不久後郭先生家裡電話響起，一名男子自稱是61分局警員表示需要他協助辦案，郭先生覺得事有蹊蹺，依舊沒有作出回應；直到稍後的早晨，他撥電給61分局警民會副主席曾思闡，對方向警局了解情況後，發現當時根本沒有任何外出行動，受害者才感嘆所幸沒有開門，否則很有可能遭不法分子襲擊。

曾思闡隨即幫助受害者報案，根據郭先生提供的監控錄像，發現冒充警員的男子為了混淆視聽，甚至在車身張貼「NYPD」貼紙；他說，紐約市警已改用白色警車多年，但男子駕駛的是黑色轎車，肯定不是警察，當地警局已介入調查。

警方也提醒，遇到自稱是警方，或是政府機構、水力電力公司的員工，就算對方穿著一身制服也不要直接開門，一定要核實對方身分，可要求出示證件、撥電至相關機構詢問等；不放心的民眾也可以打電話給警局求助，要求派人上門協調。

一名高瘦的男子日前在凌晨時分按門鈴敲門騷擾一戶華裔人家。(受害者提供)
一名高瘦的男子日前在凌晨時分按門鈴敲門騷擾一戶華裔人家。(受害者提供)
男子的車身貼有「NYPD」貼紙。(受害者提供)
男子的車身貼有「NYPD」貼紙。(受害者提供)

紐約市 華裔 警察

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