華裔義工、市府專員 班森賀發反仇恨亞裔傳單

羅添福(右一)連同多名義工在班森賀派發反仇恨亞裔宣傳單。（羅添福提供）

紐約市 長辦公室日前針對不斷發生的仇恨亞裔 案件，走進社區進行宣傳教育，兩名華裔專員連同多名義工日前在布碌崙(布魯克林)派發了反仇恨、反歧視 的宣傳教育海報，指市府現在針對仇恨亞裔案件高度重視，也希望民眾積極配合舉報，共同打擊此類犯罪。

10日下午，布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福、市長移民事務辦公室華裔專員李麗(Lydia Li)以及趙曉敏(Xiaomin Zhao)連同多名華裔義工，在布碌崙班森賀沿86街不斷向路人以及周邊商家進行反仇恨亞裔宣傳活動，他們一邊派發宣傳單以及海報，也回答民眾各種關注的問題。

兩名華裔專員指出，紐約市對於種族、國籍或其他特徵的仇恨或歧視零容忍態度，無論是紐約市人權委員會(CCHR)、預防仇恨犯罪辦公室，還是市警，都在密切監控和應對針對亞裔的仇恨與偏見案件，也希望民眾如果是仇恨犯罪案件受害者或目擊者，一定要及時撥打911報警電話，如果是遇到歧視或者騷擾，則可撥打311舉報。

當日他們向周邊的商家派發反仇恨與歧視亞裔的海報，感謝商家們以往為建設社區和紐約市作出的努力，更希望日後進一步合作，一起打擊針對亞裔的仇恨犯罪與歧視。