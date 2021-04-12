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亞當斯：若當選市長 將致力推動風力發電

記者黃伊奕╱紐約報導
亞當斯(發言者)表示，若當選市長將推動紐約市的風力發電系統建設。(亞當斯競選團隊提供)
亞當斯(發言者)表示，若當選市長將推動紐約市的風力發電系統建設。(亞當斯競選團隊提供)

參選紐約市長的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)日前宣布，將致力推動紐約市增設風力發電系統，希望以此「吹動」新經濟，尋求新發展。

亞當斯計畫設立風力發電系統的地點包括布碌崙海軍碼頭(South Brooklyn Marine Terminal)、紅鈎區集裝箱碼頭(Red Hook Container Terminal)、史泰登島海岸線(Staten Island waterfront)、布碌崙海軍碼頭(Brooklyn Navy Yard)等，通過紐約本土設計和製造，獲得聯邦上周宣布的新能源資金撥款。

亞當斯說，紐約市一直是創新、新思想和進步的代表，沒有理由不成為風力發電的領導者，「我們擁有合適的自然資源，有足夠的人才，只差一位合適的領導者」。

他說，更加重要的是，風力發電系統不僅能解決紐約市能源問題，更能創造大量的工作機會，尤其是為低收入社區和有色人種社區提供幫助。

此外亞當斯也準備後續人才培養計畫，確保紐約市各個高校與人才培訓機構能培訓出相應的人才，保證雇員盡可能來自本地。

紐約市 布碌崙 低收入

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