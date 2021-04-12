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楊安澤：取締街頭無證小販、增加執照 引爭議

記者黃伊奕╱紐約報導
楊安澤籲取締無證小販、增加執照引爭議。（楊安澤競選團隊提供）
楊安澤籲取締無證小販、增加執照引爭議。（楊安澤競選團隊提供）

參選紐約市長的楊安澤10日走訪布碌崙(布魯克林)8大道後，11日針對走訪後獲得的反饋，提出取締街頭無證小販，增加合法攤販執照等更詳細的攤販改革方案，表示市府需致力將攤販合法並規則化。

布碌崙8大道無證小販問題嚴重，眾多小販幾乎將整個人行道霸占，民眾抱怨已久，但不見政府採取有力措施；楊安澤10日首次走訪8大道後，表態稱希望將這些無證小販規則化。

楊安澤11日就此議題發文，表示希望讓更多無證小販進入合法市場，對這些新移民賣家進行規範教育，提供更多合法的戶外銷售的場地和空間，但也應取締亂擺攤的無證小販，「你知道我一遍又一遍地聽到紐約市沒有對無證街頭小販執法的抱怨，我希望給小販提供更多的合法經營許可，但也認為現在應該為正在支付租金並艱難生存的小商家做更多的事情。」

今年1月，楊安澤就曾在無證小販問題上表態，稱堅決支持當時由市議員陳倩雯提出的街頭攤販項目(Street Vendor Project)法案，主張幫助小販合法化和規範化；楊安澤競選辦公室發言人表示，「如當選下一屆市長楊安澤將確保小販和商家共同努力，一起振興紐約市經濟。」

過去紐約市無證小販引起眾多爭論，小商家業主抱怨人行道上的非法小販數量太多，影響商鋪的生意；但小販卻認為是城市沒有提供足夠的攤販執照來滿足需求，將數以千計賴以為生的小販定為犯罪是不公平的。

楊安澤此次認為要加強針對無證小販執法的表態也立即引起爭論，有網友在他推特的評論中，上傳了紐約市一名警員在2019年針對一個販賣油條的老婦執法的視頻，並註明「所以你想將某人親愛的老奶奶在百老匯街道上販賣油條和炸薯條定為犯罪嗎？」

同樣在競選市長的斯靜格(Scott Stringer)也對此表態稱，「我將不會讓紐約人因為無合法執照而進監獄。」

但也有人認為，楊安澤嚴格管理無證小販是好事，8大道美食林餐館業主林錚說「小販無論是從食品安全、環境影響來說，加強管理都是好事，更重要的是希望楊安澤能夠說到做到。」

紐約市 楊安澤 8大道

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