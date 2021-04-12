楊安澤、亞當斯民調不分伯仲 華裔選民二人間徘徊

楊安澤10日拜訪布魯克林八大道。（楊安澤競選團隊提供）

楊安澤 競選團隊日前公布其進行的民調結果，顯示在排序複選制規則下，楊安澤會獲得25%的第一順位選票，比排在第二位的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)領先10%，且他在公共部門和私人部門工會成員群體中，第一順位選票支持率分別為22%和33%；不過距離民主黨初選還有十周，不少華裔選民表示仍在楊安澤和亞當斯這兩名在多個民調中領先的參選人中徘徊。

楊安澤團隊上月在全市範圍內訪問了1000名潛在民主黨選民，顯示排序複選制規則下，第一輪楊安澤將獲得25%的第一順位選票，亞當斯的第一順位支持率從1月的17%下降至15%，排在第三位的市主計長斯靜格(Scott Stringer)則獲得12%的支持。

其團隊繼續將這些選民分為公共部門和私人部門工會成員，楊安澤基於獲得22%前者的第一順位選票和33%後者的第一順位選票，同樣比亞當斯所獲得的19%和15%高出許多。

楊安澤團隊表示，工會支持者的忠誠度極高，有71%的公共部門工會成員和74%的私人部門工會成員對自己的第一順位選擇「完全」或「非常」確定；且超過70%的工會成員對職業政客的好感度較低。

公共和私人部門工會成員中，有74%和83%的人支持楊安澤提出的為低收入 市民提供基本收入的主張。

截至日前，楊安澤僅獲得自由職業者工會(Freelancers Union)的背書，而亞當斯則獲得服務業雇員工會32BJ SEIU、酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)、紐約州公職人員聯盟(New York State Public Employees Federation)，紐約市 府雇員工會DC38等多個大型工會背書。

不少華裔選民表示仍在楊安澤和亞當斯之間徘徊，近月來多次參加要求公校全面重開、保衛特殊高中入學考試(SHSAT)和資優班入學考試的家長陳鳳娟表示，在楊安澤剛宣布參選時，她並不看好很多政見都太過於偏左的他，而認為亞當斯的教育、公共安全相關政策更符合自己的觀點，但最近她發現楊安澤在競選過程中傾聽多方意見，在包括教育在內的多個議題觀點上已經更為溫和，而她也非常希望看到一名富有活力的亞裔市長帶領紐約走出不一樣的發展道路，接下來她會緊密關注二人動態，在其中選出市長。

在科技領域任職的白領莫亞倫則更看重下一屆市長是否能實施更多便民利民的政策，如加大投入修建更新公園、公共交通等設施，紐約復興除了為低收入社區提供必要幫助外，也需要推出更多吸引中產階級回歸的方案；他說，目前還未聽說楊安澤推出任何相關提議，是否將選票投給他，還要繼續考量。