主計長參選人24小時五區之旅 證明紐約仍是不夜城

卡羅素-卡布雷拉在7日進行24小時不間斷全市五大區之旅。(取自卡羅素-卡布雷拉臉書)

紐約市 主計長參選人卡羅素-卡布雷拉( Michelle Caruso-Cabrera)日前開展一場別出心裁的競選活動：24小時不間斷全市五大區之旅，她希望以此證明紐約市已從疫情中恢復，仍是一座充滿活力的不夜城，且充滿活力。

卡羅素-卡布雷拉表示，她的24小時五大區之旅於7日早上5時從皇后區 長島市(Long Island City)的法院廣場(Court Square)出發，全天走訪多個商業區和熱門地點，途中到皇后區傑克森高地(Jackson Heights)的街邊餐車、阿斯托利亞(Astoria)的一家小餐館和曼哈頓下城的甜甜圈酒吧(Donut Pub)用餐，還前往曼哈頓聯合廣場(Union Square)的電影院看電影。

「我想告訴全世界：紐約市又回來了。」卡羅素-卡布雷拉說，「紐約市被稱為不眠之城，我要證明這一點，這仍是一座24小時開放的城市」；她表示，通過此次行動，證明紐約市需要恢復24小時的地鐵服務，並展示在一座從新冠疫情中恢復過來的城市中，市主計長作為「經濟拉拉隊長」角色的重要性。

前CNBC記者卡羅素-卡布雷拉是一名中間派民主黨 人，居住在皇后區陽邊(Sunnyside)。她表示，「我們需要公平、公正和包容的重啟，而且需要專注於帶回工作崗位及幫助小企業的轉變。」

目前已有超過十名民主黨人以及兩名共和黨人宣布參選市主計長，民主黨人包括市議長張晟(Corey Johnson)、市議員蘭德(Brad Lander)、企業家伊斯科(Zach Iscol)等。紐約市民主黨占絕對優勢，6月22日民主黨初選的勝出者最終當選的概率最大。