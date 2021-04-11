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舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

買槍自衛要注意 受害人、酒駕、超速被捕都要上報

記者牟蘭╱紐約報導
朱偉提醒，刑事案件的受害人、曾因酒駕或超速等被警方逮捕的人士，都需在申請執照時向警方如實申報。(本報檔案照)
朱偉提醒，刑事案件的受害人、曾因酒駕或超速等被警方逮捕的人士，都需在申請執照時向警方如實申報。(本報檔案照)

仇恨亞裔犯罪激增，不少民眾計畫買槍或胡椒噴霧防身；對此，紐約刑事律師表示，21歲以上的公民與綠卡持有者等有持槍的權利，但必須遵守聯邦與州法，他提醒刑事案件的受害人、曾因酒駕或超速等被警方逮捕的人士，都需在申請執照時向警方如實申報，切忌無證持槍，恐遭重罪指控。

刑事律師朱偉表示，21歲以上公民與綠卡持有者，或已移居紐約七年的外國人士，遞交無犯罪紀錄等證明後，有資格申請手槍與步槍執照，向警方提供社會安全號、居住證明、收入證明，即可申請。

朱偉說，若民眾曾因酒駕或超速等罪名被警方逮捕，或與他人出現爭執，被法官頒布保護令，都應在面試時向警方說明；他提醒，若申請人為家暴或其他刑事案件的受害人，也應向執法坦承，避免被警方畫到黑名單而申請遭拒，「民眾若曾酒駕或是超速被捕，只要向警方坦承，都不會因此被拒絕申請。」

如果申請槍枝的民眾為非紐約州居民，朱偉表示，只要申請人出示在紐約逗留的原因，如工作等，也可申請當地的持槍證；他舉例說，申請者屆時要說明申請槍枝的原因，如夜間工作不安全等，由雇主出示證明後，即可申請執照。

朱偉說，成功申請槍證後，民眾只能在紐約當地買槍，若跨州購買槍枝，需由外州的槍枝經銷商郵寄至紐約的槍店，自行跨州購買，也會觸犯法律；他補充，若民眾在紐約的槍店購買槍枝，必須將槍枝放在後備箱，不能乘坐交通工具或在中途停留，否則也被裁定觸犯法律。

民眾持有槍證後，朱偉表示，持槍者需按照執照的要求，僅在家中或在工作場所持槍，且子彈與槍枝需分開存放；但他說，若民眾在工作場所持槍，需隱藏槍枝，若被他人舉報露出槍枝，根據紅旗法，警方會自動撤銷其持槍執照。

對於電擊槍與胡椒噴霧，朱偉說，州法與聯邦法並沒有明確規定，民眾可以購買，但若使用這兩種武器從事非法活動，也將面臨非法持械等重罪指控；他表示，若民眾無證持槍，將面臨違規到重罪不等的指控，呼籲民眾切勿觸法。

紐約州 綠卡 家暴

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