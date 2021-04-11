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楊安澤8大道拜票：取締非法擺攤、簽發更多小販牌

記者顏潔恩╱紐約報導
楊安澤(右二)走訪8大道華社拜票。(記者顏潔恩/攝影)
楊安澤(右二)走訪8大道華社拜票。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市長參選人楊安澤(Andrew Yang)10日拜訪布碌崙(布魯克林)8大道，跟華裔社區人士進行30分鐘閉門會議後，沿途向小商家拜票；紐約市無照小販非法擺攤猖狂，楊安澤說必須在現有管制上加強執法，同時應簽發更多執照給遵守法律的小販，促進經濟。

楊安澤10日下午1時先前往8大道60街和當地華裔社區人士會面，隨後在多位社團領袖陪同下，沿著8大道以北步行向小商家拜票，並聽取民眾意見。

紐約市非法擺攤問題長年存在，在新冠疫情後更加猖獗，為傳統小商家生意帶來巨大競爭；為此楊安澤說，這確實對需要負擔房租的業者非常不公平，憑什麼他們還需要支付保險、稅務等費用，而無照小販可以用更便宜的價格來出售商品，給他們帶來競爭。

他表示，需在現有法律上加強對非法擺攤的執法，但同時應核發更多牌照給奉公守法的攤販業者。

另一方面，紐約州房屋法令更偏向租客的權益，在疫情下就算拖欠房租，房東也無法趕走租客，讓很多無良租戶利用這一點壓榨房東；對此楊安澤同意州府或聯邦政府也應站在房東角度上考慮問題，很多房東屬於小商家業者，面對的疫情衝擊也很大，而且要支付房產貸款和管理費用，所以政府也應提供他們相對的援助方案。

最後，象徵美中友誼的布魯克林牌樓計畫討論超過十年，一直不見實際行動，當被問及當選後是否支持該項目，楊安澤說「我喜歡建造東西(I like to build things)，為當地帶來經濟機會」；他表示，幫助紐約市經濟從疫情中恢復是首要任務，只要發展計畫能製造就業機會、促進經濟，肯定會給予支持。

楊安澤(中)在社團領袖的陪同下，沿著8大道向小商家拜票。(記者顏潔恩╱攝影)
楊安澤(中)在社團領袖的陪同下，沿著8大道向小商家拜票。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市 楊安澤 疫情

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