亞女遇襲 武壇武術館教招反擊與逃跑

黃敏儀聯合紐約武壇中國武學研究會日前提供免費課程，教授女性遇到危險時的反擊技巧。(黃敏儀提供)

仇恨亞裔 犯罪頻發，部分嫌犯鎖定女性作案；為幫助女性應對這些危險，第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)日前聯合紐約 武壇中國 武學研究會(NY Wu Tang Chinese Martial Arts Institute)提供免費課程，教授女性如何發現危險、必要時反擊與逃跑技巧。

紐約武壇中國武學研究會負責人江欣泰說，近期不少亞裔居民在街頭或地鐵站等公共場合，遭到他人無故攻擊，為保護民眾免受傷害，該館開放免費自衛課程，教授女性遇到騷擾或攻擊時如何反擊，「我們希望女性受到傷害時有效地反擊，避免成為不法分子眼中虛弱的攻擊對象」。

若亞裔民眾遇到危險，江欣泰說，最好避免受到傷害的方式是在被攻擊前逃離現場，「例如有人跟蹤你，最好的方法就是逃跑」；此外，若民眾認為自己可能遭受傷害，應立即發出聲響引起路人注意、嚇跑攻擊者。

江欣泰表示，若民眾走路時不注意周邊環境，如一直盯著手機或在翻皮包找東西，都易成為不法分子的攻擊目標；反之，若民眾走路時刻警惕周圍環境，將會第一時間發現危險信號，及時遠離攻擊者。

但若攻擊者離受害人較近，江欣泰說，此時當事人不應再選擇逃跑，而要反擊，可先用手臂保持距離，下身保持穩定，以方便後退或進攻，並時刻尋找逃跑的機會；此外，他表示，民眾若遇到危險時，應大聲呵斥對方「後退」，尋求他人的幫助。

黃敏儀表示，她希望當日學習的內容永遠不要用在真實世界，但她指出女性應學習如何在不舒服或危險的情況下保護自己的技巧，「我希望類似機構舉辦越來越多的類似課程，幫助社區變得更安全」。