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加快接種 皇后學院設臨時疫苗站

記者牟蘭╱紐約報導
皇后學院於10日與11日設立臨時新冠疫苗接種點。(記者牟蘭)
皇后學院於10日與11日設立臨時新冠疫苗接種點。(記者牟蘭)

紐約州府於10日與11日(周日)，在法拉盛的皇后學院(Queens College)設立臨時新冠疫苗接種點，和諧社區醫療大聯盟社區護理(SOMOS Community Care)為預約的民眾接種嬌生(Johnson & Johnson)疫苗。

根據疫苗中心網站消息，臨時疫苗站位於法拉盛墨爾本大道(Melbourne Ave.)152-45號的皇后學院學生中心(Student Union)，10日與11日上午9時到下午5時為民眾接種疫苗。

該疫苗點由和諧社區醫療大聯盟社區護理運營，16歲以上符合接種的民眾，須先登錄www.somosvaccinations.com或致電(833)766-6769提前預約。

國會眾議員孟昭文感謝州政府、皇后學院與醫療機構的合作，促成這個臨時接種點的設立；她說，皇后區所有居民接種新冠疫苗只差一步，她承諾繼續向當局申請，要求在當地設立更多疫苗中心，解決「接種疫苗難」的問題，「尤其要爭取長期疫苗站」。

根據市府公布的疫苗站點地圖，除了法拉盛外，皇后區東部的部分華人聚居地如白石鎮、貝賽、新鮮草原、橡園(Oakland Gardens)以及格蘭屋斯(Glen Oaks)等，曾淪為疫苗注射點「荒漠地帶」，目前只有一個位於貝賽韓裔社區服務中心(KCS)的長期接種點。

韓裔社區服務中心接受現場預約，地址為32大道203-05號，或登錄網站nyc.gov/vaccinefinder致電(877)829-4692提前預約。

疫苗 法拉盛 韓裔

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