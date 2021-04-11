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紐新航港局推低價自行車位 外賣郎免費停

記者金春香╱紐約報導
民眾可在紐新航港局巴士站北側低價租用自行車停車位，外賣人員單車免費停。（記者金春香╱攝影）
民眾可在紐新航港局巴士站北側低價租用自行車停車位，外賣人員單車免費停。（記者金春香╱攝影）

紐新航港局(Port Authority)巴士站19日將推出試點項目，提供低價自行車停放空間，有需要停放單車的外賣人員可免費使用。

該項目由紐新航港局與交通維權團體「交通替代」(Transportation Alternatives)合作推出，將在巴士站內為有需要停放自行車的民眾提供低價停車服務，每天3元或每月30元，可安全停放單車，不用擔心單車被盜；而外賣人員則可以申請後免費停放單車或電單車。

「交通替代」行政總監哈里斯(Danny Harris)表示，雖然紐約市推出更多自行車道，鼓勵民眾騎車出行，但曼哈頓的單車停放空間極為緊缺，該試點項目將從本月19日進行至6月18日，可望緩解部分在曼哈頓中城上班和活動的騎行者的停車需求。

有停放單車需求的民眾可以在工作日上午6時半至10時半，及下午3時半至晚7時半，將單車停放在巴士站北側，「交通替代」員工會在現場提供服務，使用者還可以獲得免費的自行車燈禮物。

註冊、繳費和信息查詢可登錄transalt.org/pabtbikevalet，外賣人員可登錄https://tinyurl.com/37efwpmy免費註冊。

曼哈頓 紐約市

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