華裔母授格鬥防身術 可用手機尖角擊退歹徒

研習以色列近身格鬥術的華裔母親陳佩芬，傳授兩招簡單防身術，用手機或徒手就能反擊壞人。(視頻截圖)

全美針對亞裔 的暴力事件頻發，很多華人出門在外擔心遭到攻擊，為此研習以色列 近身格鬥術(Krav Maga)的華裔母親陳佩芬(Sarah Chen)傳授民眾簡單防身術，用手機 或徒手就可反擊壞人；陳佩芬也說，民眾平時在家裡可鍛鍊這些招式，萬一遭遇襲擊即能派上用場。

(影音來源：記者顏潔恩)

陳佩芬是兩名孩子的母親，六年來專研以色列近身格鬥術；近來全美不斷發生針對亞裔仇恨犯罪，她希望傳授一些基本、簡單卻又實用的防身常識，在緊要關頭能自救。

陳佩芬表示，民眾外出時不會攜帶防身武器，但手機大多一定帶在身上，危急時可拿出來自保；她說，民眾可用手機任意四個角的尖端，猛擊壞人的太陽穴、眼睛、喉嚨等脆弱部位，均能有效暫時讓襲擊者暫停動作，這時受害者可趁短暫空檔趕緊逃離現場。

如果身上完全沒有防身物品時，只能依靠四肢，可同樣用雙手猛力的敲擊對方太陽穴、眼睛和喉嚨，或用腳猛踢攻擊者的下體，下手要快狠準，趁著對方疼痛而無法繼續攻擊的瞬間逃離；陳佩芬也提到，人體另一個脆弱的部位在喉嚨正中央，有一個凹陷進去的區域，用兩根手指用力按壓下去，會產生劇痛和呼吸困難，在必要時可以用此反擊。

她表示，民眾可趁著新冠疫情還居家的期間，和家人互相訓練以上的兩組招式，遭遇不測時才能迅速反應；不僅如此，就算用防身術脫身後，如果沒有足夠的體力逃離壞人的活動範圍，不慎被抓回去恐會面臨更慘境地，因此平時要做增強體能的訓練。

陳佩芬建議，民眾要隨時提高對四周警覺，相信自己感到不安的直覺並保持冷靜，快速想出最能保護自己的方法、平時和親友互相研究和討教防身知識，傳播給身邊更多人；在不幸被襲擊時，保護生命是最重要的事，千萬不要為搶回財物而冒著生命危險和歹徒搏鬥。

但陳佩芬也說，這些防身術僅適用於青壯年；對於小孩或長者，手無縛雞之力很難反抗，只能在這個敏感時期減少外出，或一定要有他人陪同。