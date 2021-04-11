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舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

「我在紐約長大 但時刻被提醒是中國人」 華裔立法聽證會譴責仇恨犯罪

記者牟蘭／紐約報導
納蘇郡日前針對紐約日益增加的仇恨亞裔犯罪舉辦聽證會，旨在應對日益增加的仇恨亞裔罪案。(視頻截圖)
納蘇郡日前針對紐約日益增加的仇恨亞裔犯罪舉辦聽證會，旨在應對日益增加的仇恨亞裔罪案。(視頻截圖)

一名華裔民眾日前在納蘇郡(Nassau County)政府舉辦的立法聽證會上表示，他在紐約出生長大，但因自己的膚色時刻被他人提醒自己是外國人，他呼籲當地警方與亞裔社區合作，為民眾提供多語言與文化協助。

納蘇郡日前針對紐約日益增加的仇恨亞裔犯罪舉辦聽證會，該郡警察局局長賴德(Patrick Ryder)承諾將為亞裔社區提供更多協助；當地立法者在聽證會上表示，30天內將制定一項治安計畫，以做好錄種族歧視與仇恨犯罪案件的紀錄。

這場90分鐘的聽證會日前在明尼歐拉(Mineola)舉辦，旨在應對日益增加的仇恨亞裔罪案；賴德在會上表示，警局目前只有兩起仇恨亞裔的罪案紀錄，均不涉及任何暴力攻擊；但他指出，當地針對亞裔的仇恨言論日益增加。

納蘇郡第九選區的監票官(Presiding Officer)尼科洛(Richard Nicolello)表示，警局仇恨亞裔罪案的數據，反映相關受害者沒有報案，並不能說明當地沒有仇恨亞裔的罪案，「亞裔社區已經因這些罪案感到恐懼，我們必須積極應對問題，這至關重要」。

納蘇郡長庫倫(Laura Curran)在聲明中稱，雖然當地尚沒有仇恨亞裔犯罪紀錄，但她提醒政府與地區民眾警惕這股風氣的蔓延。

多名亞裔居民在會上發言，指出隨著疫情趨緩，經濟重啟，仇恨亞裔犯罪已成為當地居民最擔憂的問題之一；羅斯林(Roslyn)居民陳德里(Derek Chan，音譯)表示，在紐約出生的他，無時無刻不被他人提醒他是「中國人」，他呼籲警局了解亞裔文化，提供更多協助。

賴德承諾，警局將與政府亞裔文化事務辦公室合作，舉辦更多外展活動，幫助民眾了解自身權益與當局提供的服務；他呼籲社區團結一致，共同抵抗仇恨犯罪，「我擔心的不僅是亞裔社區，是整個納蘇郡；我們對任何仇恨犯罪與種族歧視都零容忍」。

亞裔 種族歧視 紐約

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