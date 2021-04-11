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班森賀遊民收容所偷動工？ 寇頓：只是土壤鑽孔測試

記者顏潔恩／紐約報導
Bath大道2147號的空地上最近疑似出現建築活動。(記者顏潔恩╱攝影)
Bath大道2147號的空地上最近疑似出現建築活動。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀遊民收容所建案日前暫緩計畫，市府表示會另尋合適地點，但近來有民眾發現空地上出現建築施工；州眾議員寇頓(William Colton)了解情況後指出，工人只是在進行土壤鑽孔測試(soil boring tests)，並沒有展開工程，但他也呼籲民眾密切觀察空地上的一舉一動，出現不尋常情況應立即通報。

市府原計畫在華人聚集的Bath大道2147號的空地上建收容所，收容150名男性遊民，但因靠近華社商業區和學校，遭當地居民強烈反對；經市議員崔馬克(Mark Treyger)溝通後，社會服務局局長班克斯(Steven Banks)作出讓步，決定尋找其他更適合地點。

近來卻有民眾發現Bath大道2147號上出現施工活動，讓許多民眾擔憂，市府是否不顧人民意願，直接動工；寇頓得知後聯繫有關部門了解情況，布碌崙第11社區委員會隨後回應，市樓宇局(DOB)派檢查員到當地執行土壤鑽孔測試，因此不需申請。

「反對者的意願不會被改變，我們也不會容許任何非法的建築行動」，寇頓表示，感謝立即通報其辦公室的民眾，他將持續觀察空地上的活動，也呼籲社區民眾保持警惕；若發現有任何不尋常活動，可立即撥打311或是(718) 236-1598至其辦公室。

布碌崙 眾議員 華人

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