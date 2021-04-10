班森賀遊民所案出現建築活動 寇頓：只是土壤鑽孔測試

Bath大道2147號的空地上最近疑似出現建築活動。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀遊民收容所建案日前暫緩計畫，市府表示會尋找其他合適地點，可近來有民眾發現空地上出現建築活動；州眾議員 寇頓(William Colton)了解情況後說道，工人只是在進行土壤鑽孔測試(soil boring tests)，並沒有展開工程，但他也呼籲民眾持續觀察空地上的一舉一動，出現不尋常情況應立即通報。

市府原計畫在華人 聚集的Bath大道2147號的空地上建收容所，接納150名男性遊民，但因靠近華社商業區和學校，遭當地居民強烈反對；經市議員崔馬克(Mark Treyger)溝通後，社會服務局局長班克斯(Steven Banks)作出讓步，決定尋找比舊址更適合的地點，有好的選擇就會替代原本的建案。

在建案反對者鬆了一口氣的同時，近來卻有民眾發現Bath大道2147號上出現建築活動，讓許多民眾擔憂，市府是否不顧人民意願，直接採取行動；寇頓得知後便聯繫有關部門了解情況，布碌崙第11社區委員會隨後回應，市樓宇局(DOB)派檢查員到當地執行土壤鑽孔測試，因此不需要發出申請。

「反對者的意願不會被改變，我們也不會容許任何非法的建築行動」，寇頓表示，感謝立即通報其辦公室的民眾，他將持續觀察空地上的活動，也呼籲社區民眾保持警惕；若發現有任何不尋常活動，可立即撥打311或是(718) 236-1598至其辦公室。