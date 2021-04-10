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惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦

記者牟蘭／紐約報導
宋良表示，他的租客離開住宅前，大肆破壞屋內設施，讓他必須再花費60萬元重新裝修。(宋良提供)
宋良表示，他的租客離開住宅前，大肆破壞屋內設施，讓他必須再花費60萬元重新裝修。(宋良提供)

一名華裔房東9日表示，他去年與妻子貸款約90萬元購買布朗士的一棟房產，後以每月2000元租給一戶西語裔家庭，但對方在兩個月後拒絕支付房租，住宅的設施頻遭損壞，不僅天花板疑被人為破壞，下水道也經常被廢紙堵塞，但因州法規定禁止在5月1日前逼遷，他無計可施，只能「忍氣吞聲」。

州參議員施密特(Colin Schmitt)9日在法拉盛舉行記者會，聆聽華裔房東的訴求；他說，因受疫情影響，許多小房東因收不上租金，生活受到衝擊，但他說，日前聯邦政府已簽發13億元的相關補助，房東申請獲批後，這筆款項可直接支付給房東，他呼籲民眾致電其辦公室(845)469-6929諮詢。

今年66歲的鄭春國表示，他與妻子來美打拚30多年，辛苦在餐廳做工，攢錢在布朗士購買一處90萬元左右的房屋投資；他說，自己去年將這處房產租給一個西語裔家庭，但僅過了兩個月，對方就拒絕再付房租。

鄭春國介紹，收不到房租後，房客常要求他整修住宅內設施，他先後請工人補修了天花板並疏通了下水道，但他表示，這些破壞都像是房客故意造成；他說，他與妻子已失去工作，沒有租金意味著他們失去收入來源，目前只能獨自承擔地稅與水電煤氣開支。

房東宋良表示，他數年前花費120萬元在皇后區小頸購買一處房產，與幾名白人租客達成協議後，對方雖同意搬走，但離開住宅前，大肆破壞屋內設施，讓他須再花費60萬元重新裝修，「地稅每年要1萬多，房屋保險也要錢，都要自己出」。

全美屋主聯盟總發起人王澤中與主席黃啟旺表示，兩位房東並非個例，目前有許多華裔小房東，因收不到房租，生活陷入困境；王澤中說，有些華人屋主出租房產後，租客不僅拒付租金，還故意損壞房中設施，要求房東維修。

王澤中說，房東修葺房屋後，這些職業租客又以房東沒有向市樓宇局(DOB)申請開工許可等原因，向當局舉報，導致房東又要繳納大量罰金；他表示，許多房東不會英文，協會的義工幫他們與這些租客協商時，被告知房東需支付2萬至3萬元，他們才肯搬家。

由於州府延長逼遷禁令至5月1日，王澤中表示，這些收不上租的房東更不能從法律渠道維護自身安全，他呼籲政府公平對待房東，避免造成惡性循環。

鄭春國說，收不到房租後，他先後請工人補修了天花板並疏通了下水道。(記者牟蘭／攝影...
鄭春國說，收不到房租後，他先後請工人補修了天花板並疏通了下水道。(記者牟蘭／攝影)
鄭春國說，收不到房租後，他先後請工人補修了天花板並疏通了下水道，圖為被水淹沒的地...
鄭春國說，收不到房租後，他先後請工人補修了天花板並疏通了下水道，圖為被水淹沒的地下室。(鄭春國提供)
多名房東代表9日在施密特的記者會上，表達自己因收不到房租面臨的困境。(記者牟蘭／...
多名房東代表9日在施密特的記者會上，表達自己因收不到房租面臨的困境。(記者牟蘭／攝影)

房東 租客 租金

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