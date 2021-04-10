法拉盛緬街公車道開罰首日 怨聲載道

市交通局9日開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，累犯最高罰250元，仍有許多私家車駕駛當日不知情違規駕駛。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 市中心緬街公車專用道9日開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，初犯罰50元，累犯最高罰250元，若違規遭警員當場攔停，除了罰款還會扣除駕照 點數；多名私家車與網約車 駕駛表示對此並不知情，他們當日違反相關規定駛入緬街，面對即將支付的罰單感到不滿，批評政府在搶錢。

影音來源：記者牟蘭

法拉盛市中心公車專用道計畫，是市府「重啟更好公車」(Better Buses Restart)項目一部分，規定除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行；該計畫試行至2022年1月，一周七天、每天24小時不間斷執行。

根據市交通局(DOT)消息，這項計畫於今年1月19日開始，2月8日起進入60天警告期，本月9日開始罰款；違者若被攝像機拍到，雖不會被扣除駕照點數，但初犯需繳50元罰款，一年內違規超過五次者，將面臨高250元罰款。

居住在長島納蘇郡的張艾倫(Allen Zhang，音譯)表示，他正在攻讀研究生學位，每隔兩周就會與友人開車前往法拉盛購買中國風味的食材解饞；他說，9日下午他從北方大道駛入緬街時並未看到警員攔停，誤認為公車專用道還沒開罰，為圖方便，逕直開向羅斯福大道的一家商場，「我不知道有攝像機」。

從事網約車的陳先生表示，法拉盛市中心交通長年壅堵，公車專用道計畫實施後，一到高峰期他更無法抵達目的地，近期曾讓客人在路邊等待近半小時；他說，一些網約車因不了解這項法規，9日已有多人被攝像機拍下違規卻不知情，「政府簡直在搶錢，我跑一單也難賺50元」。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，商改區日前啟動「法拉盛公車專用道項目商業影響調查」，已有百餘名商家提交問卷，其中99%商家投訴這項計畫給生意帶來負面影響，大部分商家稱他們的生意因此減少超過15%。

作為社區諮詢委員會的成員之一，余鈿崧說，他將在13日舉辦的相關會議上，向市交通局提供民眾的訴求，呼籲市府調整該計畫的實施時間，在周末和工作日非高峰時段允許私家車通行，有意參與的商家請登錄網站flushingbid.com提交問卷。