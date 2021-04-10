我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

法拉盛緬街公車道開罰首日 怨聲載道

記者牟蘭／紐約報導
市交通局9日開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，累犯最高罰250元，仍有許多私家車駕駛當日不知情違規駕駛。(記者牟蘭／攝影)
市交通局9日開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，累犯最高罰250元，仍有許多私家車駕駛當日不知情違規駕駛。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛市中心緬街公車專用道9日開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，初犯罰50元，累犯最高罰250元，若違規遭警員當場攔停，除了罰款還會扣除駕照點數；多名私家車與網約車駕駛表示對此並不知情，他們當日違反相關規定駛入緬街，面對即將支付的罰單感到不滿，批評政府在搶錢。

影音來源：記者牟蘭

法拉盛市中心公車專用道計畫，是市府「重啟更好公車」(Better Buses Restart)項目一部分，規定除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行；該計畫試行至2022年1月，一周七天、每天24小時不間斷執行。

根據市交通局(DOT)消息，這項計畫於今年1月19日開始，2月8日起進入60天警告期，本月9日開始罰款；違者若被攝像機拍到，雖不會被扣除駕照點數，但初犯需繳50元罰款，一年內違規超過五次者，將面臨高250元罰款。

居住在長島納蘇郡的張艾倫(Allen Zhang，音譯)表示，他正在攻讀研究生學位，每隔兩周就會與友人開車前往法拉盛購買中國風味的食材解饞；他說，9日下午他從北方大道駛入緬街時並未看到警員攔停，誤認為公車專用道還沒開罰，為圖方便，逕直開向羅斯福大道的一家商場，「我不知道有攝像機」。

從事網約車的陳先生表示，法拉盛市中心交通長年壅堵，公車專用道計畫實施後，一到高峰期他更無法抵達目的地，近期曾讓客人在路邊等待近半小時；他說，一些網約車因不了解這項法規，9日已有多人被攝像機拍下違規卻不知情，「政府簡直在搶錢，我跑一單也難賺50元」。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，商改區日前啟動「法拉盛公車專用道項目商業影響調查」，已有百餘名商家提交問卷，其中99%商家投訴這項計畫給生意帶來負面影響，大部分商家稱他們的生意因此減少超過15%。

作為社區諮詢委員會的成員之一，余鈿崧說，他將在13日舉辦的相關會議上，向市交通局提供民眾的訴求，呼籲市府調整該計畫的實施時間，在周末和工作日非高峰時段允許私家車通行，有意參與的商家請登錄網站flushingbid.com提交問卷。

市交通局9日開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，初犯罰50元，累犯最高罰250元。(記...
市交通局9日開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，初犯罰50元，累犯最高罰250元。(記者牟蘭／攝影)
市交通局9日開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，初犯罰50元，累犯最高罰250元。(記...
市交通局9日開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，初犯罰50元，累犯最高罰250元。(記者牟蘭／攝影)
市交通局9日開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，累犯最高罰250元，仍有許多私家車駕駛...
市交通局9日開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，累犯最高罰250元，仍有許多私家車駕駛當日不知情違規駕駛。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 網約車 駕照

上一則

MTA過橋費11日起調漲 未安裝快易通零折扣

下一則

惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦

延伸閱讀

法拉盛圖書館 變身疫苗站 70歲以上可現場預約

法拉盛圖書館 變身疫苗站 70歲以上可現場預約
圖輯╱法拉盛圖書館變身疫苗站 現接受70歲以上現場預約

圖輯╱法拉盛圖書館變身疫苗站 現接受70歲以上現場預約
法拉盛優惠周4月底登場 刺激消費救經濟

法拉盛優惠周4月底登場 刺激消費救經濟

帝皇御宴酒樓日前在法拉盛開業

帝皇御宴酒樓日前在法拉盛開業
看好法拉盛消費力 華人接手因疫情關閉的店鋪

看好法拉盛消費力 華人接手因疫情關閉的店鋪

熱門新聞

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

2021-04-03 10:53
龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

2021-04-03 09:50
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

2021-04-05 21:25
從紐約飛往上海的東航日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周；圖為今年3月底的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。(讀者提供)

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

2021-04-09 09:37

亞裔女莫名被扯髮 嫌犯逮到了…還曾在羊頭灣推倒華翁

2021-04-08 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲
英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定