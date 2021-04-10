MTA過橋費11日起調漲 未安裝快易通零折扣

11日開始，MTA正式上調過橋費；圖為連結布碌崙與史泰登島的維拉札諾大橋。(本報檔案照)

大都會運輸署(MTA)下屬的路橋費將在11日(周日)開始上調，但連結布碌崙(布魯克林)與史泰登島 的維拉札諾大橋 (Verrazano-Narrows Bridge)等橋梁的居民折扣維持不變；如果未正確安裝「快易通 」(E-ZPass)，在通過收費路、橋時不可享受「快易通」折扣。

根據MTA公布消息，過橋費上調將在本周日開始實施，其中甘迺迪(Robert F. Kennedy)大橋、布朗士/白石(Bronx-Whitestone)大橋、宅頸(Throgs Neck)大橋、維拉札諾大橋、卡瑞布碌崙-砲台隧道(Hugh L. Carey Brooklyn-Battery Tunnel)和皇后區中城隧道(Queens-Midtown Tunnel)的費用從6.12元增至6.55元，對無「快易通」者郵寄帳單收費從9.5元增至10.17元。

持「快易通」者通過曼哈頓上城亨利哈德遜大橋(Henry Hudson Bridge)費用從2.8元漲至3元，無「快易通」者費用從7元增至7.5元；通過皇后區跨灣大橋(Cross Bay Bridge)和海洋大道橋(Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge)的持有「快易通」及不持有者費用分別漲至2.45元和5.09元。

史泰登島居民通過維拉札諾大橋，以及皇后區居民通過跨灣大橋和海洋大道橋的居民過橋折扣則維持不變；但史泰登島原本的多人共同乘車折扣則被取消，過去如果一車內至少三人同乘，則單程過維拉札諾大橋費僅1.7元，11日島民不再享受起該優惠。

此外「快易通」持有者也要注意在通收費路、橋時儀器正確的安裝，否則11日起不可享受「快易通」折扣；以往司機如果因「快易通」儀器未正確安裝或未放置在車內，之後收到郵寄帳單，則通過提供「快易通」帳戶同樣享受折扣價額。

但MTA將在11日起推出中層通行費率(Mid-Tier)，中層通行費率將高於「快易通」折扣價、但低於無「快易通」者郵寄收費，上述路、橋費中層通行費率分別為8.36、4.62和3.77元。