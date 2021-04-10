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中共黨史專家司馬璐葬禮 親友追念

記者朱蕾／紐約報導
司馬璐的葬禮在全福殯儀館舉行。(視頻截圖)
司馬璐的葬禮在全福殯儀館舉行。(視頻截圖)

知名中共黨史專家司馬璐於3月28日辭世，享壽103歲；他的告別儀式和葬禮日前在法拉盛全福殯儀館舉行，出席葬禮的親友表示，「我們追念司馬璐，更是慶祝他這一生的貢獻、慶祝他一生的精采。」

司馬璐的葬禮由他創辦的中華學人聯誼會籌辦，7日除了現場出席，一些親友通過網路和電話參加。中華公所主席于金山表示，「司馬璐先生百年壽辰之時，我曾來祝賀，今天他103歲之時，我又來送行，他大智大勇大仁，百年春秋不虛此生。」

媒體人曾慧燕表示，司馬璐被稱為「國共歷史見證人」，先後出版20餘本書籍，影響力廣泛，他的去世，不僅是海外僑學界的損失，也是中國史學界的損失。

台灣會館前理事長方秀蓉表示，「司馬璐先生有高超的智慧、敏銳的觀察力、犀利的文筆，並洞悉世事。中華學人聯誼會於2018年在台灣會館為他舉辦百歲生日慶祝，是台灣會館無比的光榮，可惜當時我正帶著幼獅管弦樂團在台灣演出，而不能出席，今天我一定要來向他告別。」

司馬璐原名馬義，1919年出生中國江蘇省泰州市海安縣，1937年參加中共外圍組織，在1937年七七盧溝橋事變前火線入黨，同年底到延安；他曾任「新華日報」延安辦事處主任，也在周恩來、董必武領導下從事地下工作。

司馬璐在1941年皖南事變後，心累於中共黨內鬥爭，當年離開延安並退黨，此後開啟追尋自由、民主的一生。

1949年定居香港後，他作為中共黨史專家名聲日益顯赫，著有「中共黨史暨文獻選粹」、「瞿秋白傳」等，創立「展望」、「探索」等雜誌；1983年移民來美，後與中國著名記者、1980年代中國改革中頗具影響力的人物戈揚在紐約結婚。

司馬璐於3月28日在法拉盛的安老院辭世。

司馬璐的葬禮在全福殯儀館舉行，親友到場或通過網路、電話參加。(視頻截圖)
司馬璐的葬禮在全福殯儀館舉行，親友到場或通過網路、電話參加。(視頻截圖)

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