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紐約台灣會館理事長交接 方秀蓉交棒蘇春槐

記者朱蕾／紐約報導
方秀蓉(左五)將理事長一職交棒給蘇春槐(右五)，中為李光章。(記者朱蕾／攝影)
方秀蓉(左五)將理事長一職交棒給蘇春槐(右五)，中為李光章。(記者朱蕾／攝影)

紐約台灣會館日前舉行「台灣會館理事長暨理事幹部交接典禮」，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、紐約華僑文教中心主任陳永豐以及創館董事長陳隆豐監誓，第19屆理事長方秀蓉交棒給新任理事長蘇春槐。

方秀蓉自2017年至2020年擔任會館理事長兩任，任滿榮退；她表示，「很高興能夠在會館服務，感謝所有支持和愛護會館的鄉親、前任理事長、理事、職員和義工們；會館永遠是台灣僑胞在紐約的第二個家。」

蘇春槐表示，「非常榮幸得到大家的支持接任理事長；台灣會館會持續積極參與經文處、文教中心以及社區的活動，更好服務僑胞。」

李光章表示，「因為新冠疫情，這是我第一次來到台灣會館，真的就像家一樣溫暖」；他感謝方秀蓉四年來為僑界付出，與經文處保持良好關係和互動，即使卸任理事長，她還是僑務委員，繼續為美台交流出一份力。

李光章說，蘇春槐長期在美台社區服務，擔當新任理事長是眾望所歸，有他的領導，相信會館未來絕對會更上一層樓。

紐約市議員顧雅明，經文處副處長張俊裕，文教中心副主任林威廷、靳芳芳，台灣會館老人中心會長邵順秀、副會長張元標、羅憲宏等，出席了7日晚的交接典禮。

台灣會館舉行理事長暨理事幹部交接典禮，前排左一至四依次為方秀蓉、顧雅明、蘇春槐和...
台灣會館舉行理事長暨理事幹部交接典禮，前排左一至四依次為方秀蓉、顧雅明、蘇春槐和李光章。(記者朱蕾／攝影)

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