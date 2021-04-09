「不是李小龍就滾」亞裔男曼哈頓地鐵站遭肘擊

在地鐵站肘擊亞裔受害人的55歲嫌犯凱利，有六次被捕前科，其中一次包括在幾周前，於華埠因強行觸摸66歲亞裔老婦私處遭捕。(取自市警總局長希爾推特)

一名42歲的亞裔 男7日下午在曼哈頓一個地鐵站 月台等車時，遭到一名男子用手肘撞擊胸部，並對他說：「如果你不是李小龍，就滾！」；警方當日就拘捕55歲嫌犯凱利(Janaria Kelley)後，發現他曾有六次被捕前科，其中一次包括在幾周前，於華埠 因強行觸摸66歲亞裔婦人私處被捕，目前被控仇恨犯罪的仇恨騷擾(Aggravated Harassment)和攻擊等罪名。

根據市警消息，42歲亞裔男7日下午約12時15分，於曼哈頓86街西中央公園地鐵站內，站在B線南向地鐵等車，凱利突然上前肘擊受害人胸部，並說：「如果你不是李小龍，就滾」(If you're not Bruce Lee, then f–k off)；凱利在當晚即被逮捕，被控仇恨犯罪的仇恨騷擾(Aggravated Harassment)和攻擊等罪名。

警方同時發現，凱利此前已有六次被捕紀錄，其中一次在上月10日，約中午12時15分的光天化日之下，在華埠堅尼路(Canal St.)173號門口強行觸摸一名66歲亞裔婦人的私處；根據法庭紀錄，凱利被捕後警方以涉嫌強行觸摸(Forcible Touching)與性虐(Sexual Abuse)罪名提告，下次提審日定於本月27日。

針對該起案件，市警總局長希爾(Dermot Shea)在個人推特上發文，表示在案發後凱利迅速被捕，並提到此次為凱利在30天之內第二次被捕；他也說現在階段的刑事司法系統「破碎、如同旋轉門似抓了就放」，紐約人應該值得有更好的刑事司法系統。