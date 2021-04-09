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「滾回你國」曼哈頓華女用中文聊天被搧耳光

記者顏嘉瑩／紐約報導
年約35歲的女嫌7日晚在華埠對一名華裔女子大罵「滾回你的國家」，並搧她耳光。(市警提供)
年約35歲的女嫌7日晚在華埠對一名華裔女子大罵「滾回你的國家」，並搧她耳光。(市警提供)

曼哈頓華埠7日晚在一家餐廳的戶外用餐區，一名女子聽到鄰座兩位華人以中文聊天時，對其中一位華裔女子發表反亞裔言論，不僅大罵「你他X的閉嘴，滾回你的國家」，更搧她耳光；警方8日公布嫌犯照片及現場監視器畫面，呼籲民眾舉報。

(影音來源：市警提供)

根據轄區市警五分局消息，7日晚約7時36分，25歲的受害人坐在格蘭街(Grand St.)279號的「Stax Ice Cream」靠近科西街(Forsyth St.)的戶外用餐座與友人用中文聊天，一名陌生女子上前，對她說：「我不想聽你說話，你他X的閉嘴，滾回你來的地方，滾回你的的國家！」

根據警方公布畫面，女嫌辱罵完後一度離開現場，隨後又轉身用力搧受害人耳光，接著再逃走；受害人拒絕接受醫療協助。

警方表示，該名女嫌年約35歲、膚色黝黑，身高約五呎五吋、體重180磅，身材壯碩、黑短髮，最後被看見時身穿黑色背心、黑色褲子、白色運動鞋和灰色外套。

警方公布嫌犯照片與現場監視器畫面，呼籲民眾看到與影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華埠 亞裔 曼哈頓

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