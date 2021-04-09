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布碌崙房東房客糾紛 華裔孕婦打人被捕

記者黃伊奕／紐約報導
目擊者拍攝視頻中華裔孕婦被抬上救護車擔架。（視頻截圖）
目擊者拍攝視頻中華裔孕婦被抬上救護車擔架。（視頻截圖）

布碌崙(布魯克林)8大道房屋非法改建問題嚴重，日前當地一棟連棟屋疑又因非法改建引起房東房客糾紛，其中一名房客是華裔孕婦，因情緒太過激動而動了手，被市警72分局逮捕。

據悉案發地點位於布碌崙8大道交52街附近，5日下午5時左右該居民樓內發生糾紛，引起大量民眾圍觀，並拍攝視頻瘋狂流傳網路；視頻中爭執雙方包括一名情緒激動的華裔孕婦，之後被抬上救護車擔架。

根據市警72分局，一開始雙方只是口角之爭，之後華裔孕婦程女士在盛怒之下，對張姓男子臉部、胸口多次攻擊，還狠踢對方的腿；警方逮捕程女士，帶回警局並關押了一夜。

知情者透露，被攻擊一方為案發地點的房東，他自己並未住在聯排屋內，租客未經房東許可，私自將房屋改建為家庭旅館，充當起二房東；不久前二房東將該家庭旅館以幾萬元價格出售給程女士，也不再支付房租給房東；房東上門追討租金，才發現房子被私自改建成為家庭旅館，而且房客也換了人，拒絕將房屋繼續出租，因此雙方產生了矛盾；「其實房東和該孕婦都應該是受害者，一方房子莫名被占，一方白白被騙走數萬元，真正應該追究的是二房東的責任」。

涉案雙方拒絕對糾紛作出任何回應。

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