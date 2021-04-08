紐約台灣會館理事長交接典禮 蘇春槐接任理事長

方秀蓉(左五)將理事長一職交棒給蘇春槐(右五)，中為李光章。(記者朱蕾/攝影)

紐約台灣 會館於7日晚舉行「台灣會館理事長暨理事幹部交接典禮」，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、紐約華僑文教中心主任陳永豐以及創館董事長陳隆豐監誓，第19屆理事長方秀蓉交棒給新任理事長蘇春槐。

方秀蓉自2017年至2020年擔任會館理事長兩任，任滿榮退；她表示，「很高興能夠在會館服務，感謝所有支持和愛護會館的鄉親、前任理事長、理事、職員和義工們；會館永遠是台灣僑胞在紐約的第二個家。」

蘇春槐表示，「非常榮幸得到大家的支持接任理事長；台灣會館會持續積極參與經文處、文教中心以及社區的活動，更好服務僑胞。」

李光章表示，「因為新冠疫情，這是我第一次來到台灣會館，真的就像家一樣溫暖」。他感謝方秀蓉四年來為僑界付出，與經文處保持良好關係和互動，即使卸任理事長，她還是僑務委員，繼續為台美交流出一份力。

李光章說，「蘇春槐長期在台美社區服務，擔當新任理事長是眾望所歸，有他的領導，相信會館未來絕對會更上一層樓。」

紐約市 議員顧雅明，經文處副處長張俊裕，文教中心副主任林威廷、靳芳芳，台灣會館老人中心 會長邵順秀、副會長張元標、羅憲宏等也出席交接典禮。