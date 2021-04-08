我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

推特支持台港緬泰民主運動 推出奶茶聯盟表情符號

又爆租房糾紛 華裔孕婦被捕

記者黃伊奕／紐約報導
目擊者拍攝視頻中華裔孕婦被抬上救護車擔架。（視頻截圖）
目擊者拍攝視頻中華裔孕婦被抬上救護車擔架。（視頻截圖）

布碌崙(布魯克林)8大道房屋非法改建問題嚴重，日前當地一棟聯排屋疑又因非法改建引起房東房客糾紛，其中一名房客是華裔孕婦，因情緒太過激動而動了手，被市警72分局逮捕。

據悉案發地點位於布碌崙8大道交52街附近，5日下午5時左右該居民樓內發生糾紛，引起大量民眾圍觀，並拍攝視頻瘋狂流傳網路；視頻中爭執雙方包括一名情緒激動的華裔孕婦，之後被抬上救護車擔架。

根據市警72分局，一開始雙方只是口角之爭，之後華裔孕婦程女士在盛怒之下，對張姓男子臉部、胸口多次攻擊，還狠踢對方的腿；警方逮捕程女士，帶回警局並關押了一夜。

知情者透露，被攻擊一方為案發地點的房東，他自己並未住在聯排屋內，租客未經房東許可，私自將房屋改建為家庭旅館，充當起二房東；不久前二房東將該家庭旅館以幾萬元價格出售給程女士，也不再支付房租給房東；房東上門追討租金，才發現房子被私自改建成為家庭旅館，而且房客也換了人，拒絕將房屋繼續出租，因此雙方產生了矛盾；「其實房東和該孕婦都應該是受害者，一方房子莫名被占，一方白白被騙走數萬元，真正應該追究的是二房東的責任」。

涉案雙方拒絕對此次糾紛作出任何回應。

房東 華裔 旅館

上一則

紐約市公校新規：7天內學校現4例以上確診 關閉10天

下一則

中共黨史專家司馬璐葬禮 親友追憶

延伸閱讀

緬甸「地表最帥和尚」被捕 曾多次上街反對軍政府

緬甸「地表最帥和尚」被捕 曾多次上街反對軍政府
好萊塢男星涉謊賣HBO、Netflix版權 詐財逾2億元被捕

好萊塢男星涉謊賣HBO、Netflix版權 詐財逾2億元被捕
打罵亞裔店員 非裔男被捕控3罪

打罵亞裔店員 非裔男被捕控3罪
哈里斯縣警 販毒洗錢被捕

哈里斯縣警 販毒洗錢被捕
男星謊稱買版權 「龐氏騙局」詐逾2.2億被捕

男星謊稱買版權 「龐氏騙局」詐逾2.2億被捕

熱門新聞

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

2021-04-03 10:53
3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

2021-04-03 09:50
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

2021-04-05 21:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力
房產經紀兄妹 涉詐600萬遭控聯邦罪

房產經紀兄妹 涉詐600萬遭控聯邦罪
「你把新冠帶到美國」非裔女罵華人罵便衣警 當街被捕

「你把新冠帶到美國」非裔女罵華人罵便衣警 當街被捕