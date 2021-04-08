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法拉盛圖書館 變身疫苗站 70歲以上可現場預約

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛圖書館一樓改建成為新冠疫苗站點，內部設有多個隔間接種疫苗。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛圖書館一樓改建成為新冠疫苗站點，內部設有多個隔間接種疫苗。(記者牟蘭／攝影)

郵遞區號為11354的法拉盛市中心疫情指數飆升，近七天的新冠檢測陽性率達13.7%，為全市最高；副市長赫爾佐格(Melanie Hartzog)7日到訪法拉盛，展示被改造成為新冠疫苗站的皇后區公共圖書館法拉盛分館，她並表示，該疫苗站點提供中文等多語言服務，已放寬年齡限制，可為70歲以上長者現場預約接種疫苗。

影音來源：記者牟蘭

赫爾佐格表示，法拉盛圖書館疫苗站由市消防局運營，當局派出70多名消防員負責登記、指引與接種疫苗等多個環節；她說，為應對社區居民不諳英文、不會使用電腦預約等問題，市消防局鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)的成員還提供中文等翻譯，並為70歲以上的長者現場預約接種疫苗。

根據市府信息，法拉盛地區疫情指數近期飆升，3月29日至4月4日，郵遞區號11354的新冠檢測陽性率達13.7%，位居全市第一，郵遞區號為11356的大學點陽性率達12.43%位居全市第四，但附近只有花旗球場與僅向長者與市府工作人員開放的法拉盛圖書館疫苗站，引發當地民眾對疫情的擔憂。

對此，赫爾佐格說，法拉盛圖書館已接種6000劑莫德納(Moderna)疫苗，平均每日服務600餘人，「會一直開到民眾不再需要它(疫苗站)」；她說，市府日前啟動疫苗巴士，有20輛巴士「待命」，日後還將增添兩輛，承諾日後進駐疫情嚴重社區，為民眾盡快接種疫苗，「巴士的優勢是它可以隨時移動」。

市消防局的代表蓋爾(Thomas Gayer)介紹臨時疫苗站運作方式，他說，圖書館一層改建成為新冠疫苗站點，接種疫苗的民眾需先等待15分鐘左右，工作人員準備就緒後，從圖書館正門進入，先在接待台上填寫個人信息，再由工作人員指引在特定位置接種疫苗。

蓋爾補充，原法拉盛圖書館兒童讀物區域，改建成為接種第二針預約台以及接種疫苗後的等候點，民眾完成疫苗接種，需等待15分鐘，身體沒有出現任何異樣，才能從後門離開。

皇后區公共圖書館執行長沃科特(Dennis Walcott)表示，法拉盛圖書館公共交通便利，有幸在疫情期間以另一種方式服務當地民眾；他說，民眾若有該館的預訂讀物，或需打印資料，可前往皇后區圖書館皇后丘(Queensboro Hill)分館尋求服務，地址為法拉盛緬街60-05號。

法拉盛圖書館外還提供花旗球場接種疫苗的預約服務，符合接種標準的民眾可前往圖書館前諮詢詳情。

法拉盛圖書館一樓改建成為新冠疫苗站點，接種疫苗的民眾需先等待15分鐘左右。(記者...
法拉盛圖書館一樓改建成為新冠疫苗站點，接種疫苗的民眾需先等待15分鐘左右。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛圖書館兒童讀物區域，改建成為接種後的等候點。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛圖書館兒童讀物區域，改建成為接種後的等候點。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛圖書館一層改建成為新冠疫苗站點，內部設有多個隔間接種疫苗。(記者牟蘭／攝影...
法拉盛圖書館一層改建成為新冠疫苗站點，內部設有多個隔間接種疫苗。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛圖書館一層改建成為新冠疫苗站點，內部設有多個隔間接種疫苗。(記者牟蘭／攝影...
法拉盛圖書館一層改建成為新冠疫苗站點，內部設有多個隔間接種疫苗。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛圖書館一樓改建成為新冠疫苗站點，內部設有多個隔間接種疫苗；圖為市消防局工作...
法拉盛圖書館一樓改建成為新冠疫苗站點，內部設有多個隔間接種疫苗；圖為市消防局工作人員為民眾準備疫苗。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛圖書館一樓改建成為新冠疫苗站點，接種疫苗的民眾需先在接待台上填寫個人信息。...
法拉盛圖書館一樓改建成為新冠疫苗站點，接種疫苗的民眾需先在接待台上填寫個人信息。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛圖書館一層改建成為新冠疫苗站點，內部設有多個隔間接種疫苗；圖為市消防局工作...
法拉盛圖書館一層改建成為新冠疫苗站點，內部設有多個隔間接種疫苗；圖為市消防局工作人員為民眾接種疫苗。(記者牟蘭／攝影)
原法拉盛圖書館兒童讀物區域，改建成為接種後的等候點。(記者牟蘭／攝影)
原法拉盛圖書館兒童讀物區域，改建成為接種後的等候點。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛圖書館兒童讀物區域，改建成為接種後的等候點。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛圖書館兒童讀物區域，改建成為接種後的等候點。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛圖書館一樓改建成為新冠疫苗站點，室外接受民眾現場預約。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛圖書館一樓改建成為新冠疫苗站點，室外接受民眾現場預約。(記者牟蘭／攝影)

疫苗 圖書館 法拉盛

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