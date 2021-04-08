疫苗巴士到日落公園 已約滿可候補

市府推行的新冠疫苗接種巴士服務，7日首度來到布碌崙日落公園華社為民服務。(記者顏潔恩／攝影)

市府日前推行的新冠疫苗 接種巴士服務，7日首度來到布碌崙 (布魯克林)日落公園 華社為民服務，因外界謠傳無需預約、可直接現身接種的錯誤信息，很多人趕到場後又打道回府；華裔義工表示，日落公園的名額雖已預約完，但民眾仍可到現場接受工作人員的協助預約疫苗，可在預約後三天內接種。

移動接種車服務第一周主要面向餐館工人和外賣郎，無論是否有合法身分均可前來接種，每輛接種巴士設有六個接種間，可同時為六人接種，在第一輛巴士上接種完的民眾將移步到第二輛巴士上觀察等候。

7日早上8時30分許，兩輛接種車抵達7大道交54街，當天共施打了120劑嬌生(Johnson & Johnson)疫苗；一名工作人員透露，接下來將把接種量增至150劑，但該地點的接種車服務名額早已約滿，8日和9日兩天也沒有空位。

擔任翻譯員的義工、紐約親子互助會會長黃妮可說，很多人在社群媒體上謠傳接種車無需預約就能接種疫苗，導致當天一早就有人過來排隊，甚至從法拉盛趕來；她表示在日落公園接種車的服務名額已經用完，至多是加入到等候名單，若已預約的人沒現身，等候名單上的人要在五至十分鐘內現身、接種疫苗。

在同一地點，市府機構人員也將幫助民眾預約名額，在布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)接種，提供莫德納(Moderna)疫苗，註冊完信息的民眾可在三天之內接種；現場有會說中文的工作人員協助，呼籲有需要的民眾可到現場詢問。