我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

疫苗巴士到日落公園 已約滿可候補

記者顏潔恩／紐約報導
市府推行的新冠疫苗接種巴士服務，7日首度來到布碌崙日落公園華社為民服務。(記者顏潔恩／攝影)
市府推行的新冠疫苗接種巴士服務，7日首度來到布碌崙日落公園華社為民服務。(記者顏潔恩／攝影)

市府日前推行的新冠疫苗接種巴士服務，7日首度來到布碌崙(布魯克林)日落公園華社為民服務，因外界謠傳無需預約、可直接現身接種的錯誤信息，很多人趕到場後又打道回府；華裔義工表示，日落公園的名額雖已預約完，但民眾仍可到現場接受工作人員的協助預約疫苗，可在預約後三天內接種。

移動接種車服務第一周主要面向餐館工人和外賣郎，無論是否有合法身分均可前來接種，每輛接種巴士設有六個接種間，可同時為六人接種，在第一輛巴士上接種完的民眾將移步到第二輛巴士上觀察等候。

7日早上8時30分許，兩輛接種車抵達7大道交54街，當天共施打了120劑嬌生(Johnson & Johnson)疫苗；一名工作人員透露，接下來將把接種量增至150劑，但該地點的接種車服務名額早已約滿，8日和9日兩天也沒有空位。

擔任翻譯員的義工、紐約親子互助會會長黃妮可說，很多人在社群媒體上謠傳接種車無需預約就能接種疫苗，導致當天一早就有人過來排隊，甚至從法拉盛趕來；她表示在日落公園接種車的服務名額已經用完，至多是加入到等候名單，若已預約的人沒現身，等候名單上的人要在五至十分鐘內現身、接種疫苗。

在同一地點，市府機構人員也將幫助民眾預約名額，在布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)接種，提供莫德納(Moderna)疫苗，註冊完信息的民眾可在三天之內接種；現場有會說中文的工作人員協助，呼籲有需要的民眾可到現場詢問。

民眾完成登記後，將移步到巴士上完成接種。(記者顏潔恩／攝影)
民眾完成登記後，將移步到巴士上完成接種。(記者顏潔恩／攝影)

疫苗 日落公園 布碌崙

上一則

遭遇攻擊快報案 警分享蒐證貼士

下一則

法拉盛圖書館 變身疫苗站 70歲以上可現場預約

延伸閱讀

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力
英國AZ疫苗19例死於血栓 建議30歲以下改用他牌

英國AZ疫苗19例死於血栓 建議30歲以下改用他牌
台灣接種意願低 AZ疫苗再擴大對象

台灣接種意願低 AZ疫苗再擴大對象
AZ疫苗血栓疑雲 世衛指可能有因果關係但尚未證實

AZ疫苗血栓疑雲 世衛指可能有因果關係但尚未證實
圖輯╱法拉盛圖書館變身疫苗站 現接受70歲以上現場預約

圖輯╱法拉盛圖書館變身疫苗站 現接受70歲以上現場預約

熱門新聞

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

2021-04-03 10:53
3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

2021-04-03 09:50
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

2021-04-05 21:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力