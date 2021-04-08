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迫於壓力 葛謨令廢養老院免責條款

記者和釗宇／紐約報導
葛謨日前簽署法案，廢除了養老院免責條款。（州長辦公室提供）
葛謨日前簽署法案，廢除了養老院免責條款。（州長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)去年4月曾簽署法案，給予醫療機構高管免責權，無需承擔與新冠肺炎相關的民事或刑事責任，但此前爆發葛謨掩蓋養老院疫情的醜聞；壓力之下，葛謨日前簽署法案，廢除養老院免責條款。

葛謨曾在疫情期間出台「緊急情況或災難處理保護法案」(Emergency or Disaster Treatment Protection Act)，為養老院及其高管、工人提供免於刑事、民事訴訟的免責保護；但今年年初開始，葛謨政府被指掩蓋養老院大約9000例新冠死亡事件，目前正接受聯邦政府調查，該法案也引起眾怒。

隨後，州眾議員金兌錫(Ron Kim)、州參議員比亞吉(Alessandra Biaggi)分別在州議會提出法案，要求廢除養老院免責條款；葛謨目前面臨性騷擾和養老院兩重醜聞，再加上適逢預算談判期間，葛謨迫於壓力於6日晚簽署法案廢除養老院免責條款。

法案簽署後，比亞吉表示，「今晚我想到的是那些失去養老院親人的人們，多虧他們不懈的堅持和努力，才讓這項規定廢除。」

此外，金兌錫等人仍在調查醫療界給葛謨的政治捐款問題；數據顯示，葛謨在2018年爭取連任時，曾接受大紐約醫院協會125萬元捐款。

除了聯邦政府的調查，維權人士也呼籲州主計長狄拿玻利(Thomas DiNapoli)和州檢察長詹樂霞(Letitia James)，聯合調查州府的養老院疫情處理問題；州府此前一直否認有意隱瞞養老院的真實死亡數字，今年1月，詹樂霞曾發布報告稱，州府有意將養老院死亡數字減少50%，因擔憂川普政府將此作為政治攻擊的工具，州府隨後更新了數字。

養老院 葛謨 疫情

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