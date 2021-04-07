皇后區新一屆社區委員會 多名華裔獲任命委員

理查茲宣布373名今年任命的皇后區社區委員，圖為第七社區委員會召開定期會議。(本報檔案照)

皇后區 長理查茲(Donovan Richards Jr.)6日宣布373名新任命的14個社區委員會委員，多名華人 在列；他還公布對皇后區社區委員會進行的改革細節，包括建立一致化行為準則和投訴程序，並呼籲全區每個社委會對制度進行全面審查，在必要時進行更改。

區長辦公室表示，理查茲此次共任命373名社區委員，其中110人是首次擔任，所有社區委員本月開始兩年的任期。

理查茲表示，致力於提高社區委員的多元化以及改善性別和年齡不均的問題，首次獲任命的110人中，女性占62.4%，74.3%的人年齡不超過45歲，35歲及以下的新委員占43.1%；族裔和背景也更加多元化，亞太裔占25.7%，西語裔和非洲裔各占24.8%；17.4%為新移民，8.3%為同性戀、雙性戀、跨性別等群體(LGBTQIA)；此外，學齡兒童的父母在皇后區社委會中的代表明顯更多，今年新任命的人員中有33％屬於此類。

理查茲還制定了社委會行為準則，概述社區委員的規則和職責，保持社委會所做工作的法律和道德誠信，並確保積極、具有包容性的工作環境。任何違反行為準則的委員可能面臨被撤職；區長的總顧問辦公室( General Counsel's Office)將對社區委員違規的投訴進行調查。

市議員卓姆(Daniel Dromm)讚揚區長致力於建立更具包容性和透明度的社區委員會， 表示很高興看到改革在進行中，將帶來積極的變革。

今年皇后區長辦公室共收到931份社區委員申請，比去年增加56.5%，也是全市各區有史以來的新高。

皇后區的多個社委會都有華裔委員，特別是華人居民較多的地區，覆蓋法拉盛 、白石鎮、大學點的第七社委會華裔委員人數最多；艾姆赫斯特和可樂娜的第四社委會以及貝賽、小頸、東法拉盛的第11社委會也有多名華人委員。社區委員均是無償服務，一個任期為兩年，最多可連續四個任期。