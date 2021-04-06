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紐約日落公園設立全市首個接種站服務 三日預約全滿

記者黃伊奕／紐約報導

紐約市本周開始推出新冠肺炎疫苗移動接種站，華裔居住集中的布碌崙(布魯克林)日落公園7大道成為首個實驗點，將從7日至9日為餐飲行業工作者提供疫苗接種，此舉受到當地民眾熱烈歡迎，截止6日中午預約網站上連續三日所有預約全被一搶而空。

紐約市推出疫苗移動接種站，現已準備了20輛巴士，可同時為六人接種疫苗，預計每日每車可完成150至200劑接種；該服務將從7日至9日上午8時至下午3時開始首先在華裔民眾集中的日落公園推出，根據預約網站顯示信息，接種地點為7大道交53街。

市長白思豪指出，該移動接種站將是戰勝疫情的法寶，首先將會為餐館服務員、外賣郎等餐飲行業人提供，無論是否有合法身分；此外還會在現場提供各種語言翻譯服務，並且首批提供的疫苗全部為嬌生生產的一針疫苗。

過去日落公園新冠肺炎感染比例一直在紐約市名列前茅，首先在當日推出該服務，無疑對華裔民眾是個好消息，但根據預約網站顯示，連續三日預約已經全部被占滿了；但民眾仍可主動前往詢問是否可獲得接種。

接下來該移動站將在10日至11日轉移至布碌崙威廉斯堡，地址為Union大道交North 10th街，同樣僅提供一針的嬌生疫苗給餐飲服務行業人員，現仍有大量預約，民眾可盡快上網完成登記。

預約網站為https://roarnewyork.getbento.com/ROAR-NYC-Vaccine-Bus-Schedule/；此外紐約親子互助會也將幫助華裔民眾登記該類預約，民眾可通過微信加帳戶PCRNYC諮詢相關幫助。

疫苗 紐約市 華裔

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