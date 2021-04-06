康尼島遊樂場封1年 本周五重開迎客

康尼島遊樂場在關閉一年多後，終將在本周五重開。（本報檔案照）

因新冠疫情 而關閉長達一年的康尼島 遊樂場，將在9日(周五)重開迎客，但因疫情仍未結束，將限制遊客人數，且兩歲以上者全程都必須戴口罩；而為了感謝醫務人員，遊樂場將贈送500個免費名額給他們及家屬。

疫情後一直關閉的康尼島遊樂場終於迎來重開日，將於9日上午11時在旋風過山車(Coney Island Cyclone)前舉行傳統的蛋奶油洗禮儀式，上午11時30分正式對外開放月神公園等遊樂場。

此外，為了感謝疫情期間一直戰鬥在一線的布碌崙醫療人員，月神公園將為社區的醫務人員和家屬贈送500個免費入場名額；月神公園總裁Alessandro Zamperla表示，「苦等一年月神公園終於重新迎來歡樂時光，這必須感謝前線醫務人員作出的努力和奉獻。」

此外月神公園還將在新的一年裡為兒童增設六個新的遊樂設施，包括糖果馬戲團(Circus Candy)、消防巡邏、彩虹輪(Rainbowheel)、Aeromax、Grand Prix以及迷你老鼠(Mini Mouse)等。

但前往的民眾仍需遵守防疫措施，且為保持社交距離 ，每日將限制進入公園的人數，所有就餐遊樂區域也必須保持距離；各個位置會設有公共洗手站，也會頻繁清潔民眾高接觸區域，兩歲以上者都必須全程戴口罩。