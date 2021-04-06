長島快速路卡車事故2死 關閉8小時

一輛卡車在長島鐵路上行駛時撞到橋墩，車上兩人當場死亡。(取自ABC7視頻)

紐約長島 納蘇郡(Nassau County)的長島快速路(Long Island Expressway)5日早上發生卡車事故，造成兩人死亡，事發路段關閉約八個小時，直到下午才恢復正常。當地警方正在調查此事故。

警方表示，5日早上5時左右，長島快速路上向東行駛的一輛貨車，在北山(North Hills)的36號出口附近，失控撞到橫跨長島快速路的Shelter Rock路的立交橋橋墩，卡車車身倒向一邊，卡車上的兩名男子，包括司機和一名乘客當，場死亡；卡車受到嚴重損壞，事故沒有涉及其他車輛。

警方接到報案後趕到現場調查，新海德公園路(New Hyde Park Road)和西林鎮路(Searingtown Road)之間的長島快速路東向車道全部暫時關閉，工作人員還忙著移走肇事卡車；兩輛拖車用了數小時才把卡車移走，並清理現場。

當日下午1時多，雖然道路重開，但警方提醒駕車者有嚴重延誤；直到下午近4時，長島快速路才恢復正常。

納蘇郡警局正在調查這起事故，警方呼籲目擊者提供線索，可致電納蘇郡止罪熱線(800)244-TIPS(8477)。