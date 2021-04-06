我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

長島快速路卡車事故2死 關閉8小時

記者朱蕾╱紐約報導
一輛卡車在長島鐵路上行駛時撞到橋墩，車上兩人當場死亡。(取自ABC7視頻)
一輛卡車在長島鐵路上行駛時撞到橋墩，車上兩人當場死亡。(取自ABC7視頻)

紐約長島納蘇郡(Nassau County)的長島快速路(Long Island Expressway)5日早上發生卡車事故，造成兩人死亡，事發路段關閉約八個小時，直到下午才恢復正常。當地警方正在調查此事故。

警方表示，5日早上5時左右，長島快速路上向東行駛的一輛貨車，在北山(North Hills)的36號出口附近，失控撞到橫跨長島快速路的Shelter Rock路的立交橋橋墩，卡車車身倒向一邊，卡車上的兩名男子，包括司機和一名乘客當，場死亡；卡車受到嚴重損壞，事故沒有涉及其他車輛。

警方接到報案後趕到現場調查，新海德公園路(New Hyde Park Road)和西林鎮路(Searingtown Road)之間的長島快速路東向車道全部暫時關閉，工作人員還忙著移走肇事卡車；兩輛拖車用了數小時才把卡車移走，並清理現場。

當日下午1時多，雖然道路重開，但警方提醒駕車者有嚴重延誤；直到下午近4時，長島快速路才恢復正常。

納蘇郡警局正在調查這起事故，警方呼籲目擊者提供線索，可致電納蘇郡止罪熱線(800)244-TIPS(8477)。

一輛卡車在長島鐵路上行駛時撞到橋墩，車上兩人當場死亡。(取自ABC7視頻)
一輛卡車在長島鐵路上行駛時撞到橋墩，車上兩人當場死亡。(取自ABC7視頻)

長島 紐約

上一則

斯靜格提「夏天在紐約」 幫學生追回因疫期落下的功課

下一則

康尼島遊樂場封1年 本周五重開迎客

延伸閱讀

長島蘇福克郡 911接線員短缺

長島蘇福克郡 911接線員短缺
客運列車攔腰撞卡車 休士頓交通小打結

客運列車攔腰撞卡車 休士頓交通小打結
妻子遭撞身亡 重傷夫忍痛攀卡車追兇30公里

妻子遭撞身亡 重傷夫忍痛攀卡車追兇30公里
長島瓊斯海灘飛行秀 今年國殤日恢復 須提前購票

長島瓊斯海灘飛行秀 今年國殤日恢復 須提前購票
反對仇恨 長島31團體「站出來」

反對仇恨 長島31團體「站出來」

熱門新聞

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

2021-04-03 10:53
3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

2021-04-03 09:50
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18
該男子踹倒一名65歲亞裔女性，並以反亞裔言論辱罵，現遭警方通緝。（市警提供）

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

2021-03-30 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝