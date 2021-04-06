華男被撞重傷 肇事車逃逸 急尋目擊者

周先生遭遇車禍被撞得面目全非。（周先生提供）

一名華裔男子3日騎自行車在布碌崙 (布魯克林)穿過馬路時，被一輛轉彎車輛撞倒；肇事車輛意識到撞人後僅停留幾秒便加速離開，華男頭部遭到重創，好在路人幫助報警，經搶救後撿回一條命。

不幸遭遇車禍 的周先生說，案件發生在3日中午11時左右，當時他正騎著自行車沿布碌崙Neptune大道從東往西行駛，抵達Stillwell大道後，等交通燈轉為綠燈後便繼續前行，突然被一輛同樣沿Neptune大道朝東行駛，但在Stillwell大道左轉的車輛撞飛。

周先生說，當時對方車速很快，全程沒有任何停留，事故發生後僅在路邊停了幾秒就又加速逃離現場，好在經過車輛上的司機和乘客幫助報了警，他才被送醫進行搶救，「對方當時的車速，我都懷疑是不是因為近期仇恨亞裔情緒，故意撞的我。」

周先生回憶肇事車輛為一輛白色的小型轎車，車牌號碼、汽車品牌都沒能看清，之後雖已向警方要了報告，但提出要求查看附件監控攝像頭卻遭到拒絕，只能委託律師調查。

因此次的飛來橫禍，周先生臉部縫了多針，頭部撞成腦震盪，需要進一步進行神經檢查，但因肇事司機逃逸，他不知道如何支付源源不斷的醫療費 。

針對此案黎保利律師樓案件經理宋大維說，周先生確實可委託律師展開調查，查看是否有監控攝像頭順利拍下肇事車輛；但如果想要拍下車輛車牌，需要高清攝像頭，確實有一定難度，即使最終警方和律師都無法找到肇事車輛，周先生仍可通過「車輛事故賠償機構」（Motor Vehicle Accident Indemnification Corporation，簡稱MVAIC）索賠，該機構屬於政府合同保險公司，可依據案件情況提供最高5萬元醫療費用和誤工賠償，以及最高2萬5000元痛苦賠償。

周先生和其家屬希望社區能尋找到更多目擊者，幫助抓獲該肇事逃逸的司機，如有知情者可聯繫周先生，電話(929)246-8207。