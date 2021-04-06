看好法拉盛消費力 華人接手因疫情關閉的店鋪

華人租下原Lucille Roberts健身房的場地，打造全新高科技健身俱樂部。(傅婷勻提供)

新冠疫情導致紐約市很多中小商家永久關閉，法拉盛 市中心由外族裔經營了幾十年的兩家店鋪也沒能撐過疫情；但關閉的店面很快就由華人商家接手，他們都看好法拉盛的前景。

健身 房是受此次疫情衝擊最嚴重的行業之一，位於法拉盛緬街和王子街間38大道上的連鎖女子健身房Lucille Roberts在經營26年後，去年疫情期間被迫停業；但再過一個多月，這裡將有一家由華人經營的全新健身房開張迎客。

洋子健身創辦人傅婷勻5日表示，她去年12月初路過該健身房時，看到門口張貼著出租信息，「讓我驚喜萬分，立即聯繫並希望盡快能夠租下。」

傅婷勻說，面向紐約華人的洋子健身在九年前創立時，就選在法拉盛，但並不是法拉盛商區，且只有900多平方呎，「當時作為法拉盛首家華人經營的健身房，經營過程中，我們發現華人對健身的需求越來越多，雖然幾年前在皇后區小頸又開了一家，但一直沒有放棄在法拉盛市中心找到一個面積大且適合開健身房的場地，這樣的物業很難找，不僅要租金適中，還要符合政府對健身房樓宇的要求，健身房屬於特殊種類，需要承重、隔音等。」

終於當機會出現時，傅婷勻毫不猶豫，洋子健身於去年12月31日晚簽下租約，次日便啟動裝修，這家面積達1萬2000平方呎、以中文為第一語言的健身俱樂部，計畫於6月1日起試營業。

「鐘情法拉盛市中心」，傅婷勻說，「是因為法拉盛這十多年來變化很大，中國知名餐飲品牌陸續到此開店，中、高檔住宅拔地而起，對於追求生活品質的華人，健身必不可少。」

她也說，雖然紐約的健身房尚不允許完全重開，短期內仍不明朗，但我們相信法拉盛的前景，而且此次疫情，讓更多華人認識到強身健體的重要。

緬街與羅斯福大道交口，曾是經營多年的Modell's體育用品店，去年被華人買下後改開華人超市 新龍興，也看好法拉盛的商機和消費者的購買力。

該超市店長周武潔表示，作為在紐約市其他地區以及外州擁有多家分店的連鎖超市，他們於2019年底開始計畫在法拉盛開一家分店，雖然市中心已有多家華人超市，但並不太擔心競爭，「法拉盛是華人聚集區，只要物美價廉，就不愁客源，畢竟民以食為天。」

周武潔表示，在開店選址方面會花很長時間，法拉盛市中心人流量大、公共交通方便，「雖然在親友合資買下這棟1萬4000平方呎的樓宇後沒多久，就爆發了疫情，但並沒有影響我們開店的決定，只是由於疫情期間，政府申請進度減慢、裝修工人少等，開張時間推遲了約半年。」

該超市自3月底開業以來，生意很好，周武潔說，「我們沒有選錯，準備長久經營下去。」

法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴表示，過去幾十年來，法拉盛商區陸續有外族裔的商鋪由華人商家取代，主要原因是人口結構的改變，法拉盛市中心如今已發展到超過九成的消費者是華人；商業繁榮、生活方便，會吸引更多華人入住，華人居民越來越多，又會推動商業發展。

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，法拉盛是華人集中的寶地，華人與其他族裔、警方等關係融洽，有著不同背景、說著不同方言的華人都能在這裡看到希望。