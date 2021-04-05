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長島蘇福克郡 911接線員短缺

記者朱蕾／紐約報導

紐約長島蘇福克郡(Suffolk County)正面臨911報警部門的人員短缺問題，主要是由於新冠疫親期間不斷有員工離職，且暫停招聘。

根據新聞日報(Newsday)的報導，蘇福克郡警察局需要155名911報警的調度員和緊急報案操作員，但截至3月初，只有136名員工，職位空缺率為12%；而去年2月疫情爆發前，共有148名員工，接近滿員。

根據警局的數據，此人員短缺問題從去年7月開始引起關注，當時短缺的人員比率達到13%。蘇福克郡的法律規定，當緊急報案操作員和調度員的空缺率超過10%時，要求通知該郡的立法機構；這項法律自2013年以來未被啟動。

警方紀錄顯示，去年11月至今年1月，由於疫情及相關原因，曾出現59名調度員和操作員同時請假，占911報警部門員工總數的四成以上，其中33人新冠檢測呈陽性，其餘則因接觸過確診者而必須隔離。

警局官員表示，他們一直在努力招聘新的911人員，但是在四年前參加上一次公務員考試的通過者，很多人已從事其他工作，可聘用的候選人寥寥無幾。

911工作的壓力性質以及其他工作的薪水較高，導致此職位很難留住員工；2020年蘇福克郡的工資紀錄顯示，調度員和操作員的底薪從入門級的年薪4萬元到主管級的9萬5000元不等。

當地警方在聲明中說，雖然目前員工短缺，但911系統的等待時間並沒有明顯增加；每個班次的員工不會少於要求的最低人數；若沒有足夠的員工或志願者應對加班，該部門將強制員工加班。

薩福克郡警局每年接到約90萬個911報警電話，包括槍擊等罪案、心髒病發作以及新冠疫情緊急情況和死亡等問題。根據日前通過的一項新的警務改革計畫，緊急操作員和調度員還將負責將涉及精神健康危機的報警電話轉移給社會工作者以及流動危機小組。

長島納蘇郡(Nassau County)的情況好很多，有217個預算職位的911報警部門共有204名員工，去年處理了112萬個911報警。

疫情 長島 警察

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