我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

前市警總局長凱利：市長參選人都沒誠意打擊犯罪

記者朱蕾╱紐約報導
凱利抨擊紐約市長參選人沒有對犯罪採取強硬立場。(本報檔案照)
凱利抨擊紐約市長參選人沒有對犯罪採取強硬立場。(本報檔案照)

紐約市警總局長凱利(Ray Kelly)4日抨擊目前的市長參選人都沒有對犯罪有強硬立場，指出上周一名亞裔女子光天化日之下在曼哈頓街頭遭攻擊，表明紐約市的治安正在惡化。

現年79歲的凱利，曾分別於1992年至1994年以及彭博(Michael Bloomberg)任市長的2002年至2013年，擔任市警總局局長，是市警史上任局長時間最長的人。

凱利4日早上參加一檔廣播節目時表示，紐約市的治安前景並不樂觀，「就我目前看來，看不到隧道盡頭的光亮。」

曾考慮過競選市長的凱利說，「到目前為止，市長參選人還沒有談論任何減少罪案的政見，而全是監督、限制警察，這讓我不明白。」他還說，「顯然他們整體上對打擊犯罪的興趣不大，這對紐約以及紐約人的未來，並不是一個好兆頭。」

「我愛紐約，我在這裡出生，一生都住在這裡，但現在的紐約市已經不是十年前的那個紐約市了。」凱利說起曾經的時光，「那時從政者們會說，『嘿，我在對付犯罪方面比對手更強硬』，而現在，這些話你都聽不到，紐約市民非常關心這個問題。」

凱利還提到亞裔女子3月29日上午在曼哈頓中城街頭遭攻擊的案件，「這讓你感到惡心，此案就這樣在光天化日之下發生。」他說，「我認為這表明存在更深層次的問題，也就是說，全市有很多需要心理健康幫助的人，在未得到任何專業輔導和幫助的情況下，自由在街頭穿梭；很多將地鐵乘客推下軌道的就是這些人，他們是製造攻擊的人，是在街上帶攻擊性的遊民。」

凱利表示，「我們需要採取行動，但目前甚至沒有人在談論這個問題。」

他還說，在這起攻擊案中，沒有紐約人上前干預或撥打911報警，「你希望看到願意參與的民眾。但至少，希望他們撥打911」，看到罪案是否干預，這取決於個人的身體狀況、年齡、體型等，但是一定要報警。

紐約市 亞裔 曼哈頓

上一則

亞裔女被非裔男暴力攻擊案開庭 同源會集會討公道

下一則

阻未戴口罩顧客偷竊 亞裔店員遭罵「狗娘養的中國人」

延伸閱讀

「你他X的中國人」紐約嫌犯未戴口罩進超商偷竊還辱罵

「你他X的中國人」紐約嫌犯未戴口罩進超商偷竊還辱罵
圖輯／反仇恨亞裔大遊行 紐約登場

圖輯／反仇恨亞裔大遊行 紐約登場
房市回暖 曼哈頓3月交易量創14年新高

房市回暖 曼哈頓3月交易量創14年新高
疫情重創 紐約市75%餐館去年盈利減半

疫情重創 紐約市75%餐館去年盈利減半
歧視男在地鐵向帶3子女的亞裔婦女吐口水 搶手機

歧視男在地鐵向帶3子女的亞裔婦女吐口水 搶手機

熱門新聞

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

2021-04-03 10:53
3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

2021-04-03 09:50
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18
該男子踹倒一名65歲亞裔女性，並以反亞裔言論辱罵，現遭警方通緝。（市警提供）

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

2021-03-30 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船