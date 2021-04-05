前市警總局長凱利：市長參選人都沒誠意打擊犯罪

凱利抨擊紐約市長參選人沒有對犯罪採取強硬立場。(本報檔案照)

前紐約市 警總局長凱利(Ray Kelly)4日抨擊目前的市長參選人都沒有對犯罪有強硬立場，指出上周一名亞裔 女子光天化日之下在曼哈頓 街頭遭攻擊，表明紐約市的治安正在惡化。

現年79歲的凱利，曾分別於1992年至1994年以及彭博(Michael Bloomberg)任市長的2002年至2013年，擔任市警總局局長，是市警史上任局長時間最長的人。

凱利4日早上參加一檔廣播節目時表示，紐約市的治安前景並不樂觀，「就我目前看來，看不到隧道盡頭的光亮。」

曾考慮過競選市長的凱利說，「到目前為止，市長參選人還沒有談論任何減少罪案的政見，而全是監督、限制警察，這讓我不明白。」他還說，「顯然他們整體上對打擊犯罪的興趣不大，這對紐約以及紐約人的未來，並不是一個好兆頭。」

「我愛紐約，我在這裡出生，一生都住在這裡，但現在的紐約市已經不是十年前的那個紐約市了。」凱利說起曾經的時光，「那時從政者們會說，『嘿，我在對付犯罪方面比對手更強硬』，而現在，這些話你都聽不到，紐約市民非常關心這個問題。」

凱利還提到亞裔女子3月29日上午在曼哈頓中城街頭遭攻擊的案件，「這讓你感到惡心，此案就這樣在光天化日之下發生。」他說，「我認為這表明存在更深層次的問題，也就是說，全市有很多需要心理健康幫助的人，在未得到任何專業輔導和幫助的情況下，自由在街頭穿梭；很多將地鐵乘客推下軌道的就是這些人，他們是製造攻擊的人，是在街上帶攻擊性的遊民。」

凱利表示，「我們需要採取行動，但目前甚至沒有人在談論這個問題。」

他還說，在這起攻擊案中，沒有紐約人上前干預或撥打911報警，「你希望看到願意參與的民眾。但至少，希望他們撥打911」，看到罪案是否干預，這取決於個人的身體狀況、年齡、體型等，但是一定要報警。