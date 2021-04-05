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亞裔女被非裔男暴力攻擊案開庭 同源會集會討公道

記者朱蕾╱紐約報導
艾略特涉嫌仇恨攻擊案將於5日開庭。(市警提供)
艾略特涉嫌仇恨攻擊案將於5日開庭。(市警提供)

38歲的非洲裔男子艾略特(Brandon Elliot)涉嫌在紐約曼哈頓街頭暴力攻擊一名亞裔婦女案，5日將曼哈頓的刑事法院開庭；紐約同源會(CACAGNY)將於當日上午在法院門口舉行集會，呼籲停止針對亞裔以及所有人的仇恨犯罪，要求法庭換受害者以公道。

紐約同源會表示，近期不斷有亞裔遭遇攻擊，「這些攻擊來自仇恨，因此都是真正的仇恨犯罪，但首先是犯罪。只有刑事司法系統恢復明智，紐約市才能再次變得安全。」

同源會表示，「我們此次在法院外集會，要向政府、法官、檢察官等傳遞信息：罪案政策方面的改革沒有保護市民，反而讓很多人害怕出門、無法過正常的生活；我們要求常識性法院、常識性警務和常識性遊民政策，以使紐約市變回安全之地，這不僅針對亞裔，還包括所有因違法行為和犯罪率上升而受到傷害的社區，我們與他們站在一起。」

菲律賓裔65歲女子卡麗(Vilma Kari)3月29日在曼哈頓中城前往教堂途中，無端遭到艾略特攻擊，艾略特將她踹倒在地後，又用腳三次重踢她的頭部，並大喊「X你的，你不屬於這裡」；案發所在樓宇內的一位安保人員隔著打開的玻璃大門目睹這一幕，不僅未上前相救，還在嫌犯離去後，悄悄關上大門，不顧倒在地上掙扎的受害人；受害人隨後入院治療，次日晚間出院。

嫌犯艾略特於3月31日凌晨在距離案發地點僅幾個路口的住所被捕，當日在法院過堂，被控二級攻擊仇恨犯罪、仇恨攻擊致傷、仇恨犯罪企圖攻擊等三項罪名，若定罪將面臨25年監禁；此外，他因19年前持刀殺害自己母親被判入獄，假釋期間發生此次仇恨攻擊案，還涉嫌違反假釋規定。

紐約同源會的集會於5日上午9時在位於曼哈頓中央街(Centre St.)100號的法庭前進行。

紐約市 亞裔 曼哈頓

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