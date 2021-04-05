班森賀詐騙案頻發 多華人商家、民眾受害

班森賀發生多起詐騙案。(本報檔案照)

頻發詐騙 案的布碌崙(布魯克林)班森賀近來又有多名華人、商家中招，被騙損失上千元；轄管當地的市警62分局日前發布消息，提醒民眾詐騙分子的犯案手法，並呼籲知情民眾提供線索。

警方消息指出，首起案件受害者是一名18歲華裔青年，他在3月20日步行路過22大道交86街處時，一名非裔 男子湊上前，手裡拿著一張支票 對他說，「今天是我的女兒的生日，你可以幫我兌現這張支票嗎?」；華青聽後信以為真，將這張1500元的支票存進自己的銀行戶口中。

由於有每日領取現金限制，華青只能領取1000元現金給非裔男子，之後還通過轉帳服務Zelle將500元再匯給對方；直到3月26日他接到銀行的電話，通知他收到的是一張假支票，華青才發現上當受騙，將證據交給市警62分局調查。

第二起案件發生於3月25日，在班森賀86街2476號新開的「聚香園馬來餐」，受害業者在案發兩天後報警稱，遭到一名佯裝成電力公司的男子詐騙，被騙走將近5000元。

受害者說，案發時接到一名自稱是聯合愛迪生電力公司(Con Edison)員工的電話，對方表示該餐館拖欠一筆電費，如果不馬上繳清，就會立即切斷電源；受害者很擔心，沒多想就用大通銀行(Chase Bank)的Quick Pay服務，線上轉帳總值4997元的數額給對方指示的銀行帳戶。

受害者之後才撥給電力公司詢問，發現根本沒有拖欠電費，業者才發現受騙，向62分局警員報案；警方向業者取得資料後已展開調查。

62分局警方表示，轄區內無論是線上線下的詐騙案不停發生，呼籲大眾向陌生人接觸時，一定要提高警惕；警方也呼籲民眾若針對以上的案件有線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577提供線索，消息來源絕對保密。