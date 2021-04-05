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大遊行各族裔都參加 齊聲向仇恨說不

記者黃伊奕╱紐約報導
來自洪都拉斯的Carlos Hernandez表示川普用語言分裂族裔，他們用行動表示和亞裔站在一起。（記者黃伊奕／攝影）
來自洪都拉斯的Carlos Hernandez表示川普用語言分裂族裔，他們用行動表示和亞裔站在一起。（記者黃伊奕／攝影）

4日「反仇恨亞裔」集會大遊行，除了華裔、印度裔、韓裔等亞裔外，也有眾多其他族裔民眾參加，表示任何人都可能成為仇恨犯罪受害者，「仇恨不應該存在任何社區中。」

數萬民眾當日參加了集會大遊行發出反對仇恨亞裔的聲音，除了華裔也有不少其他族裔參加；Suman Limbu與30多名來自尼泊爾的友人，手舉著用尼泊爾語的示威海報在現場和華裔民眾站在一起喊出「反對仇恨亞裔」的口號；Suman Limbu說，在美國大約有5萬尼泊爾人，其中也有不少人曾是仇恨犯罪受害者，「我們也有耆老被攻擊，被推下地鐵，一樣痛恨仇恨犯罪」。

來自洪都拉斯的Carlos Hernandez說，自己有很多亞裔朋友「他們在美努力工作，一心只想經營好自己家庭，和很多西語裔一樣，即使被視作廉價勞動力，仍努力拼搏」，「川普用語言分裂族裔，我們用行動表示和亞裔站在一起。」

來自波蘭的Jarrett Payne和Dorothy Stepnowska也從朋友處得知此次遊行，決定參加，他們說過去反對暴力，反對種族歧視，無論是來自哪裡，擁有什麼顏色的皮膚，在坐地鐵、行走在街道上，都不應該感到害怕。

正在參選市議員的陳熠表示，自己聯繫了28個其他族裔的社區組織，「大家聽說此次活動都表示一定要參加，不管來自哪裡都願意團結一致，一起向仇恨大聲說不。」

來自波蘭的Jarrett Payne和Dorothy Stepnowska參加反...
來自波蘭的Jarrett Payne和Dorothy Stepnowska參加反仇恨亞裔遊行。（記者黃伊奕╱攝影）
尼泊爾裔民眾參加反仇恨亞裔遊行示威活動。（記者黃伊奕／攝影）
尼泊爾裔民眾參加反仇恨亞裔遊行示威活動。（記者黃伊奕／攝影）

亞裔 遊行 華裔

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