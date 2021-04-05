反仇恨亞裔遊行萬人集會 華裔青少年熱情挺身

為了下一代未來，大量亞裔家長帶著青少年前往參加遊行。（記者黃伊奕／攝影）

4日數萬民眾攜手致參加了「反仇恨亞裔 」集會遊行，橫跨布碌崙大橋，聲討歧視和仇恨亞裔，呼籲社區團結，參與者中包括不少華裔 青少年兒童；家長們說，「不願仇恨在下一代蔓延」，「加強教育 ，不做啞裔」才能維護自己權益。

早知道教育負責人王早早在當日活動上分享了疫情期間華裔女童在學校被種族霸凌的故事，濕潤了不少在場家長的眼眶；她說去年疫情初期，皇后區公校的一名年僅12歲的華裔女童被同學逼入廁所內以消毒水噴身，同學將疫情責怪在她身上；儘管她的父母均是高知分子，通過工作移民來美，卻被同學辱罵道「為什麼你的父母要偷渡來這裡」；還有一個韓裔女孩子在學學校玩「碰肩膀遊戲」時被別的同學嘲笑稱「不要讓她碰到你，她是亞裔有病毒」。

華裔謝女士當日帶著十歲的兒子Tony也全程參加了活動，Tony了解到不少華裔被外族裔欺負霸凌的新聞，主動向家人提出要參加這次活動；謝女士說，「我們不是啞裔，不做任何人的替罪羊，參加此次活動不僅為了讓孩子了解自己的根在哪裡，更明白華裔已經飽受傷害，必須團結一致發聲，才能被公平對待。」

朱女士當日也帶著自己和朋友六個孩子前往，她說「參加這種活動為自己，更是為了下一代」，必須讓孩子從小參與，更學會為自己發聲，才不會讓仇恨一代代蔓延。

來自台灣的手偶表演者鄭淑芸當日也帶著手偶「約翰叔叔」(Uncle John)到場；她說，自己過去通過手偶表演的方式，給孩子們講述教育故事，反仇恨亞裔是她最近最常說的故事，也希望通過這樣的方式能更好教育好下一代；「所以我帶著『約翰叔叔』來到現場，讓我的故事更生動，富有教育意義。」

居住在布碌崙(布魯克林)的林先生當日也帶著自己兩歲的女兒參加了遊行，「他說也許女兒現在還不懂，但我希望將來可以拿著照片告訴她和她的下一代，為了他們在美國能被公平的對待，曾經有很多人一起努力過。」