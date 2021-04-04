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仇恨風氣蔓延 越來越多亞裔出現恐慌或焦慮

記者牟蘭／紐約報導
孟昭文(上排左)日前在一場線上會議表示，近期仇恨亞裔風氣蔓延，越來越多社區民眾出現恐慌或焦慮等心理問題。(視頻截圖)
孟昭文(上排左)日前在一場線上會議表示，近期仇恨亞裔風氣蔓延，越來越多社區民眾出現恐慌或焦慮等心理問題。(視頻截圖)

國會眾議員孟昭文日前在一場線上會議表示，近期仇恨亞裔風氣蔓延，越來越多民眾稱他們出現恐慌或焦慮等心理問題，但因相關資源有限，讓他們求助無門；對此，一位亞裔精神科醫生表示，研究顯示歧視與仇恨某種族裔犯罪，對人體的心理與身體都有負面影響，呼籲聯邦政府援手解決問題。

孟昭文聯手州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前舉辦線上反仇恨亞裔論壇，邀請亞裔精神科醫生王朵琳(Dora-Linda Wang，音譯)與亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)等多人參與，共同譴責仇恨犯罪。

對於日益頻發的仇恨亞裔犯罪，孟昭文說，越來越多亞裔社區民眾稱，他們出現恐慌或焦慮等心理問題，但因文化與語言的障礙，難以找到求助資源；她以美國長大的亞裔後代舉例，他們的父母多是第一代移民，無法了解孩子的憂慮，但專業人士因不了解他們的文化，無法幫忙「排憂」。

王朵琳表示，根據美國精神科學會(American Psychiatric Association)統計，民眾處於被歧視或仇恨中生活，會產生心理與身體的疾病；她說，在少數族裔社區，一般都設有醫療機構，例如曼哈頓華埠當地醫療機構已聘請了解華裔的醫生問診。

但王朵琳也指出，亞裔社區仍缺少相關資源，呼籲聯邦政府提供經費，讓患者在網上就可以找到了解他們文化、說他們語言的醫生，幫助亞裔社區與其他少數族裔社區。

詹樂霞表示，仇恨亞裔風氣蔓延，先是亞特蘭大出現針對亞裔女性的仇恨罪案，再是紐約市街頭接連出現攻擊亞裔的事件；她譴責任何人，利用疫情對任何族裔歧視，並表示她將與亞裔社區肩並肩共戰打擊仇恨犯罪，「作為一名非洲裔女性，我今天就是一個亞裔，譴責所有仇恨犯罪」。

亞裔 歧視 孟昭文

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