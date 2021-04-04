班森賀華人身分盜竊頻發 詐騙者試圖篡改信息

民眾應使用帶鎖的郵箱，可防範竊賊偷取信件。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀近來又有多名華人身分被盜竊，一名詐騙分子獅子開大口，非法盜取華男 的信息後試圖篡改資料，所幸被受害者所屬銀行發現不正常，立即停止程序；轄管當地的市警62分局目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

警方消息指出，報住在班森賀的42歲華男在3月23日接到AT&T公司的手機 帳單，發現被人盜用身分，一連申請了十個手機門號，造成他被手機公司追討1278.40元的費用。

在受害者疑惑的時候，其所屬的大通銀行(Chase Bank)員工致電表示，有人利用他的駕駛執照、社安號，企圖從銀行領取1萬8668.39元金額；不僅如此，銀行還發現嫌犯試圖篡改其個人信息，所幸被及時發現和制止。

受害者向警員說，他曾申請一張新的駕照 ，原定2月19日收到，卻遲遲未收到，事一忙他也忘了去追蹤；懷疑駕照是因信件盜竊，被不法分子偷走，警局已和銀行配合，針對此事展開調查。

第二起案件也發生於上個月，一名48歲華女報警稱，不確定身分什麼時候被洩露，但犯罪分子通過其資料，在大通銀行開設一個支票帳戶(Checking Account)，並從她戶口中轉走2700元。

警方表示，轄區內近來發生多起身分盜竊案，呼籲民眾要妥善保管重要信件，應購買帶鎖的郵箱；另外也需定時檢查自己的銀行帳戶，發現不尋常交易時立即通報。

警方也呼籲民眾若針對以上的案件有線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577提供線索，消息來源絕對保密。