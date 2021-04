皇后區警員壓頸執法被控 證據不足免訴

皇后區 一名警員今年初因涉嫌用壓頸方式逮捕一名嫌犯,引發關注,市長在推特要求檢方嚴查;但皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)日前表示,因證據不足,當局撤銷對這名警員的指控。

TW: This video shows NYPD officers kneeling on my client, Sircarlyle Arnold’s, neck in Queens, NY, while bystanders beg them to stop. This is eerily similar to what was done to George Floyd in May 2020 pic.twitter.com/5Tzxi6ShpT