皇后區警員壓頸執法被控 證據不足免訴

皇后區檢察官辦公室日前撤銷涉嫌壓頸逮捕嫌犯的警員蒙塔里奧的指控；圖為警員逮捕嫌犯的視頻截圖。(皇后區檢方提供)

皇后區 一名警員今年初因涉嫌用壓頸方式逮捕一名嫌犯，引發關注，市長在推特要求檢方嚴查；但皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)日前表示，因證據不足，當局撤銷對這名警員的指控。

TW: This video shows NYPD officers kneeling on my client, Sircarlyle Arnold’s, neck in Queens, NY, while bystanders beg them to stop. This is eerily similar to what was done to George Floyd in May 2020 pic.twitter.com/5Tzxi6ShpT — Olayemi Olurin (@msolurin) January 6, 2021

影音來源：烏魯林推特

根據法律文件，這起逮捕案件發生於今年1月2日下午7時，在牙買加(Jamaica)索芬大道(Sutphin Blvd.)附近，市警113分局警員蒙塔里奧(Thomas Montario)涉嫌用壓頸方式，逮捕涉嫌一級疏忽致險罪(reckless endangerment)的34歲阿諾德(Sircarlyle Arnold)。

警方逮捕嫌犯的視頻被路人拍下，影片中不斷出現民眾尖叫，指責警方的逮捕方式；這段影片引起各方的關注，市長白思豪(Bill de Blasio)案發五天後在推特上譴責警員的行動，稱自己深感不安(Deeply Disturbed)，要求紐約市 警盡快給出答覆。

明州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)壓頸致死案，引起全美反警風潮；紐約去年6月通過法案，禁止警察 執法時採用鎖喉或阻礙他人呼吸的方式逮捕嫌犯。

針對這起案件，皇后區檢方首次以新法向警員蒙塔里奧提出控告，但經三個月調查，凱茲2日表示，檢方諮詢兩位醫學專家與訓練專家後，認為缺乏證據，撤銷對警員的指控，「雖然我非常支持警察問責制度的法律，但這起案件因缺少相關證據，而撤銷了指控」。

代表阿諾德的紐約法律援助處律師烏魯林(Olayemi Olurin)對此結果不滿，表示當局沒有任何專家聯繫他的當事人，批評檢方故意使案件流產，「我的當事人說警員確實阻礙他的呼吸，他當時根本喘不上氣」。

烏魯林稱，檢方撤案是對警察責任制的一記「響亮耳光」，並指出，一名路人的的視頻顯示，阿諾德從他的車下來後，多名位警員圍堵他，其中一人用壓頸方式實施逮捕，「這讓我想起了佛洛伊德案，讓我感到震驚」。