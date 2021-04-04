紐約市現場演出開放 業者：客容量低難生存

紐約市現場演出疫後回歸，觀眾表演者興奮不已，但業者稱容客量低仍難生存。(記者張晨╱攝影)

隨著天氣逐漸回暖，接種疫苗 人數持續增加，紐約市 室內文娛活動於2日正式回歸，雖然只限三分之一的室內客容量，但許多人依舊期待不已；紐約喜劇俱樂部當晚的座位全部售罄，雖然設有每人的最低消費，但看客仍接踵而至；經營者表示，紐約人極度渴望回歸疫情 前的生活，如今三分一的容客量仍不足以支撐生存。

單口喜劇的回歸，為紐約市的現場娛樂場所和表演者提供了一線生機，他們在疫情期間受到嚴重打擊；華裔單口喜劇演員周傑森表示，自己最後一次室內表演是在2020年3月11日，在重啟之前，他已經在室外講了整整一年的笑話。

紐約市文娛場所的室內空間多半小而侷促，周傑森回憶，為了維持生計自己做過一個節目，「在華氏18度的周六夜晚，大家坐在戶外屋頂平台，看一些勉強搞笑的喜劇。」

根據州府規定，州內大型活動、藝術和娛樂場館自2日起可恢復運營，客容量限制在33%，室內活動不超過100人，室外不超過200人；若要求觀眾入場出示陰性檢測證明，室內活動容量可升至150人，室外可升至500人。

但時隔一年能重回室內演出還是讓周傑森興奮不已，「我從當天早上起來就開始感到緊張了」，他稱喜劇是一種勤練才能掌握的藝術形式，「當你不常練習的時候，你看起來就會有些侷促。」

現場觀眾則表示，自己也會因長時間沒有室內觀看經歷，渴望與人互動，渴望笑聲，也許會更寬容那些不那麼好笑的表演；表演者的主題和笑料也均圍繞在疫情居家和疫苗接種上，因為這樣更能引起觀眾的共鳴。

無論是演出者還是觀看者，大家都表示很懷念室內演出的親密感，渴望充滿活力、歡笑和一屋子人的關注；業者也表示，如今的容客量依然不足以支撐正常的運營，所以也不得不要求人均最低消費，所以希望容客量能盡快達到50%。