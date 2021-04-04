法拉盛商家訴苦「3重打擊」 布萊默、崔容準參選聽民意

崔容準(左)與布萊默(右)(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛 商家反映，疫情蔓延、緬街公車專用道實施，以及仇恨亞裔 罪案頻發，三重打擊下，讓客人不願上門，呼籲政府解決商家面臨的困境。

在法拉盛緬街經營眼鏡店的韓裔 商家3日對參選皇后區區長市議員布萊默(Jimmy Van Bramer)表示，雖然自家在當地的市中心十字路口，但如今疫情蔓延、緬街公車專用道實施以及仇恨亞裔罪案頻發，讓客人不願上門，商家面臨重重的困境。

皇后區區長參選人、市議員布萊默聯合第20選區的市議員參選人崔容準(John Choe)，3日走訪法拉盛市中心的韓裔與華裔商家，聽取民眾的訴求；兩人表示，他們認同對方的政治理念，互相背書，支持對方競選。

位於41大道與緬街間的凱辛納大道眼鏡店的韓裔經理對兩人表示，他在法拉盛經營兩家眼鏡店，目前生意恢復緩慢；他說，由於疫情爆發以及仇恨亞裔風氣蔓延，許多民眾不願外出，客源減少，「我相信法拉盛小商家的答案都一樣」。

這名韓裔經理稱，雖然自家店位於當地市中心的十字路口，但由於法拉盛緬街的公車專用道實施，導致顧客不知如何駕車抵達目的地，生意更是受到負面影響；他呼籲民選官員參選人關注社區治安，創建一個安全的社區環境。

對此，布萊默批評市交通局(DOT)實施緬街專用道項目前，並未與社區良好溝通，之後也沒有為社區民眾提供中文與韓文的指引；對於仇恨亞裔罪案蔓延，他說，整個國家應重視這個問題，每個人都應站出來保護亞裔免遭攻擊。

崔容準批評市交通局未聽取民意，實施緬街公車專用道項目，但他說，疫情期間公車為醫護人員與其他民眾提供通勤，這項計畫提高了公車通勤速度，本身並無問題；對於仇恨亞裔犯罪，他補充，任何仇恨犯罪不應被容忍，若非洲裔、西語裔或同性戀等群體遭到仇視，也應發聲譴責。